Самые дорогие новостройки в Крыму, самые дешевые – в Чечне

Эксперты портала ЦИАН составили рейтинг стоимости первичного жилья в регионах России без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Рейтинг российских регионов с самыми дорогими новостройками возглавила республика Крым – средняя стоимость квадратного метра там составила 115 тысяч рублей. На цену жилья влияет его близость к морю и видовые характеристики.

На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, где квадратный метр первичного жилья стоит 90 тысяч рублей. На третьей позиции Приморский край – 80 тысяч рублей за квадрат.

В топ-10 вошли также Севастополь (73 тысячи рублей), Хабаровский край (68 тысяч рублей), Якутия (66 тысяч рублей), Архангельская область (65 тысяч рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (65 тысяч рублей), Амурская область (64 тысячи рублей) и Свердловская область (63 тысячи рублей).

Самые дешевые новостройки в Чечне (30 тысяч рублей за квадратный метр), дагестане (31 тысяча рублей) и Кабардино-Балкарии (32 тысячи рублей). В основном дешевизна связана со спецификой субъектов, где наибольшим спросом пользуются частные домовладения как в городской черте, так и в пригородах. В пятерку входят также Брянская область и Адыгея.