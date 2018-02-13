Самый дорогой пентхаус Москвы оценен в 3,6 млрд рублей

По данным "Циан", это единственный в столице объект вторичного рынка, оцененный более чем в 3 млрд рублей.

Стоимость самого дорого лота, выставленного на продажу на вторичном рынке Москвы, составляет 3,6 млрд рублей. Речь идет о двухуровневом пентхаусе, расположенном на 12 и 13 этажах гостиницы "Москва". Площадь лота составляет 1,2 тыс. кв м.

Судя по данным онлайн-площадки объявлений о продаже и аренде недвижимости "ЦИАН", этот лот ищет покупателя уже более года. Год назад он был выставлен на продажу за 62,8 млн долларов, что незначительно отличается от текущей рублевой цены объекта.

"Серебро" в рейтинге самых дорогих объектов вторичного рынка на этот раз занял еще один пентхаус, расположенный в ЖК "Венский дом". Объект занимает сразу 5 этажей и внутри него есть отдельные лифты. Около пентхауса расположена площадка, которую при желании можно оборудовать для посадки вертолета. Стоимость лота составляет 2,28 млрд рублей, что чуть ниже ценника выставленного год назад – 2,37 млрд рублей.

На третьем месте в списке самых дорогих лотов "вторички" – апартаменты в гостинице "Москва". Жилье в самом центре столицы площадью 728 кв. м продается за 2,07 млрд рублей. Это на 3,8% дешевле, чем запрашиваемая за него цена год назад.

В целом, по оценке экспертов ЦИАН, общая стоимость десяти наиболее дорогостоящих лотов за последний год снизилась на 14%. Суммарная стоимость всех объектов в первой десятке составляет 20,2 млрд рублей.

Самый дорогой тип паркинга – подземный, где есть прямой доступ к подъезду.