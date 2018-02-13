ГлавнаяЖильеСамый дорогой пентхаус Москвы оценен в 3,6 млрд рублей

Самый дорогой пентхаус Москвы оценен в 3,6 млрд рублей

13 февраля 2018 г. 1391
Global Look Press, Konstantin Kokoshkin

По данным "Циан", это единственный в столице объект вторичного рынка, оцененный более чем в 3 млрд рублей.

Стоимость самого дорого лота, выставленного на продажу на вторичном рынке Москвы, составляет 3,6 млрд рублей. Речь идет о двухуровневом пентхаусе, расположенном на 12 и 13 этажах гостиницы "Москва".  Площадь лота составляет 1,2 тыс. кв м.

Судя по данным онлайн-площадки объявлений о продаже и аренде недвижимости "ЦИАН", этот лот ищет покупателя уже более года. Год назад он был выставлен на продажу за 62,8 млн долларов, что незначительно отличается от текущей рублевой цены объекта.

"Серебро" в рейтинге самых дорогих объектов вторичного рынка на этот раз занял еще один пентхаус, расположенный в ЖК "Венский дом". Объект занимает сразу 5 этажей и внутри него есть отдельные лифты. Около пентхауса расположена площадка, которую при желании можно оборудовать для посадки вертолета. Стоимость лота составляет 2,28 млрд рублей, что чуть ниже ценника выставленного год назад – 2,37 млрд рублей.

На третьем месте в списке самых дорогих лотов "вторички" – апартаменты в гостинице "Москва". Жилье в самом центре столицы площадью 728 кв. м продается за 2,07 млрд рублей. Это на 3,8% дешевле, чем запрашиваемая за него цена год назад.

В целом, по оценке экспертов ЦИАН, общая стоимость десяти наиболее дорогостоящих лотов за последний год снизилась на 14%. Суммарная стоимость всех объектов в первой десятке составляет 20,2 млрд рублей.

Самый дорогой тип паркинга – подземный, где есть прямой доступ к подъезду.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
13 февраля 2018 г. 1391
Самый дорогой пентхаус Москвы оценен в 3,6 млрд рублей 1391
13 февраля 2018 г. 542
Накануне ЧМ-2018: калининградский отель завысил цены на 833,33% 542
13 февраля 2018 г. 479
В этом году достоят более 300 проблемных объектов 479
13 февраля 2018 г. 831
Москва заняла 27 место в рейтинге городов мира по росту цен на массово... 831
13 февраля 2018 г. 702
"MPIRES 2018" состоится в марте 702
13 февраля 2018 г. 1169
Минстрой поменял критерии причисления граждан к обманутым дольщикам 1169
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.