ГлавнаяЖильеСбербанк неожиданно свернул ипотеку в некоторых проектах Urban Group

Сбербанк неожиданно свернул ипотеку в некоторых проектах Urban Group

23 мая 2018 г. 593

В этом году партнерству Сбербанка и Urban Group десять лет. И тут такая неожиданность.

На российском рынке недвижимости грянула настоящая сенсация. Дело в том, что Сбербанк России закрыл ипотечные программы на приобретение жилья в некоторых проектах уверенно чувствующей себя на отечественном рынке компании Urban Group. Более того, по оценкам большинства экспертов, Urban Group является одним из крупнейших застройщиков Подмосковья.

Надо заметить, что данная компания построила более 2 миллионов квадратных метров жилья в Подмосковье. И пока не собирается на этом останавливаться. Достатчно сказать, что в стадии реализации пять проектов, включая "Город-курорт "Митино О2", "Видный город", "Город-событие "Лайково", "Солнечная система" (вторая очередь) и "Лесобережный". В общем, вполне солидный список.

И тем удивительнее был маневр со стороны Сбербанка, который может негативно отразиться на продажах компании. Ведь не секрет, что более полвины жилья на российском рынке приобретается с помощью ипотечных кредитов.

В Сбербанке на тему прекращения сотрудничества с Urban Group хранят молчание. В ведущем банке страны лишь подтвердили сам факт, но в подробности вдаваться не стали. Однако есть и неофициальная информация о причинах приостановки сотрудничества Сбербанка и Urban Group. Согласно этой неофициальной информации, в банке считают, что девелопер, срывая сроки строительства, увеличивает риски для кредитора и заемщиков.

Возникает закономерный вопрос — а с какими проектами Urban Group Сбербанк больше не сотрудничает? Итак, приостановлено партнерство с такими структурами Urban, как "Хайгейт", "Ваш город", "Ивастрой" и "Континент проект". С 21 мая компанию исключили из списка участников проекта "Домклик" онлайн-площадки Сбербанка для упрощенной покупки жилья с привлечением ипотеки.

В пресс-службе Urban Group утверждают, что сотрудничество приостановлено временно. "Мы ожидаем уведомления от Сбербанка о причинах произошедшего, после чего начнем их устранять. Оформление ранее одобренных заявок клиентов до 27 мая включительно происходит в рабочем порядке", — говорится в сообщении пресс-службы Urban Group.

Интересно, что ранее условия работы с Urban ужесточил банк ВТБ 24. Впрочем, здесь сотрудничество продолжаентся. Есть информация, что ипотека от ВТБ 24 доступна покупателям компании, но при условии, что дома, где приобретаются квартиры, построены на 40%.

Игроки российского рынка недвижимости практически не комментируют сложившуюся ситуацию, а также ограничиваются общими словами. Но есть и те, кто может сказать на эту тему более подробно.

Например, Комментирует Владимир Моребис, коммерческий директор компании Est-a-Tet Владимир Моребс рассуждая о будущем ипотеки в проектах Urban Group, заметил, что в настоящее время доля ипотеки по сделкам в подмосковных проектах составляет около 80%. А в некоторых комплексах эта цифра доходит до 90%.

"В случае сотрудничества Сбербанка и Urban Group надо понимать, а как же поведут себя остальные банки. Если работа приостановлена только с этой финансовой организацией, то покупатели, при желании, могут обратиться в другие банки, которые кредитуют проекты компании. Если же пойдет "цепная реакция", то у компании останутся только клиенты с "живыми" деньгами, таким образом, объем может существенно просесть", — резюмирует эксперт.

В ближайшее время эта история наверняка получит продолжение. И тогда станет ясно, что будет дальше с продажами в проектах Urban Group

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
2
Urban Group
Est-a-Tet
Вам также может быть интересно
23 мая 2018 г. 410
Апартаменты теснят квартиры 410
23 мая 2018 г. 593
Сбербанк неожиданно свернул ипотеку в некоторых проектах Urban Group 593
23 мая 2018 г. 503
Во время ЧМ-2018 не будут отключать горячую воду в отелях и на стадион... 503
22 мая 2018 г. 6252
От фитнеса до воды: загородные застройщики экономят на всем 6252
22 мая 2018 г. 3284
500 управляющих компаний в Москве могут лишиться лицензий 3284
22 мая 2018 г. 1117
Новостройки в Новой Москве продаются активнее, чем в старой 1117
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.