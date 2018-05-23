Сбербанк неожиданно свернул ипотеку в некоторых проектах Urban Group

В этом году партнерству Сбербанка и Urban Group десять лет. И тут такая неожиданность.

На российском рынке недвижимости грянула настоящая сенсация. Дело в том, что Сбербанк России закрыл ипотечные программы на приобретение жилья в некоторых проектах уверенно чувствующей себя на отечественном рынке компании Urban Group. Более того, по оценкам большинства экспертов, Urban Group является одним из крупнейших застройщиков Подмосковья.

Надо заметить, что данная компания построила более 2 миллионов квадратных метров жилья в Подмосковье. И пока не собирается на этом останавливаться. Достатчно сказать, что в стадии реализации пять проектов, включая "Город-курорт "Митино О2", "Видный город", "Город-событие "Лайково", "Солнечная система" (вторая очередь) и "Лесобережный". В общем, вполне солидный список.

И тем удивительнее был маневр со стороны Сбербанка, который может негативно отразиться на продажах компании. Ведь не секрет, что более полвины жилья на российском рынке приобретается с помощью ипотечных кредитов.

В Сбербанке на тему прекращения сотрудничества с Urban Group хранят молчание. В ведущем банке страны лишь подтвердили сам факт, но в подробности вдаваться не стали. Однако есть и неофициальная информация о причинах приостановки сотрудничества Сбербанка и Urban Group. Согласно этой неофициальной информации, в банке считают, что девелопер, срывая сроки строительства, увеличивает риски для кредитора и заемщиков.

Возникает закономерный вопрос — а с какими проектами Urban Group Сбербанк больше не сотрудничает? Итак, приостановлено партнерство с такими структурами Urban, как "Хайгейт", "Ваш город", "Ивастрой" и "Континент проект". С 21 мая компанию исключили из списка участников проекта "Домклик" онлайн-площадки Сбербанка для упрощенной покупки жилья с привлечением ипотеки.

В пресс-службе Urban Group утверждают, что сотрудничество приостановлено временно. "Мы ожидаем уведомления от Сбербанка о причинах произошедшего, после чего начнем их устранять. Оформление ранее одобренных заявок клиентов до 27 мая включительно происходит в рабочем порядке", — говорится в сообщении пресс-службы Urban Group.

Интересно, что ранее условия работы с Urban ужесточил банк ВТБ 24. Впрочем, здесь сотрудничество продолжаентся. Есть информация, что ипотека от ВТБ 24 доступна покупателям компании, но при условии, что дома, где приобретаются квартиры, построены на 40%.

Игроки российского рынка недвижимости практически не комментируют сложившуюся ситуацию, а также ограничиваются общими словами. Но есть и те, кто может сказать на эту тему более подробно.

Например, Комментирует Владимир Моребис, коммерческий директор компании Est-a-Tet Владимир Моребс рассуждая о будущем ипотеки в проектах Urban Group, заметил, что в настоящее время доля ипотеки по сделкам в подмосковных проектах составляет около 80%. А в некоторых комплексах эта цифра доходит до 90%.

"В случае сотрудничества Сбербанка и Urban Group надо понимать, а как же поведут себя остальные банки. Если работа приостановлена только с этой финансовой организацией, то покупатели, при желании, могут обратиться в другие банки, которые кредитуют проекты компании. Если же пойдет "цепная реакция", то у компании останутся только клиенты с "живыми" деньгами, таким образом, объем может существенно просесть", — резюмирует эксперт.

В ближайшее время эта история наверняка получит продолжение. И тогда станет ясно, что будет дальше с продажами в проектах Urban Group