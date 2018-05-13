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Счетчик или штраф: как не впустить домой самозванцев

13 мая 2018 г. Дмитрий Блинников  1588

Угрозы и напор работают безотказно, но их главный аргумент - форма. Липовым коммунальщикам удалось обмануть сотни доверчивых москвичей. Мошенники, пугая штрафами, убеждают людей заменить старые счетчики. Вместо них устанавливают дешевые подделки, разумеется, гораздо дороже. И если раньше аферисты специализировались, в основном, на водяных приборах учета, то теперь их "сфера услуг" растёт.

Думала, что открывает дверь сотрудникам "Мосгаза", а пустила мошенников. Вере Бойцовой предложили установить новый счетчик. Тариф обещали в два раза меньше.  За 10 тысяч на кухне установили самодельный прибор, в "Мосгазе" отказались принимать с него показания.

Документы газовики не показали, и только сейчас Вера поняла, что одеты они были в униформу врачей скорой помощи.

К Ольге Тимофеевой пришли вечером. Заявили, что будут устанавливать газоанализатор. Мошенники заявили, что работают по распоряжению правительства, кто откажется - заплатит крупный штраф. Прибор самодельный, об утечке газа не предупредит. И вообще, по правилам, его должны были установить на потолке и подключить к аварийной службе.

Обычно аферисты приходят от имени "Мосгаза", но те, что пришли к Ольге, прикрывались белгородским "Газконтролем".  Кричали, требовали пустить в квартиры, грозили неприятностями.

Газовики напоминают: приборы учета они проверяют раз в год. Мастера ходят по одному и через управляющую компанию предупреждают о визите. Счетчики устанавливают лицензированные организации раз в 12 лет и в присутствии инженеров "Мосгаза".

Лжегазовики, лжеводопроводчики, лжеэлектрики. Мошенники работают по всем направлениям.

Александру Сухорукову пытались навязать счетчик воды, но он мошеннику не поверил - знает, что приборы учета воды меняют только, когда сломаются.  

Аферисты-электрики покупают на рынке дешевые счетчики за тысячу рублей и устанавливают их в десять раз дороже.  Никакой плановой замены электросчетчиков не существует, и по квартирам энергетики не ходят. Не все это знают и открывают двери мошенникам, а те за несколько дней обходят весь дом. Поддавшись уговорам и угрозам, люди ставят ненужные им приборы.

И жаловаться бесполезно. Пострадавшие говорят, что заявления у них не принимают. "Неактивное, а иногда просто бездействие правоохранительных органов. Я думаю, что органы общественного контроля не должны стоять в стороне. Как только появляется такая ситуация, надо давать объявления, надо доводить до людей, что эти вещи никак не связаны с ЖКХ", - считает Артем Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю.

Самозванцы ведут себя нагло, лиц не скрывают. В Общественной палате задаются вопросом: почему их никто не ищет? Хотя в полицию звонить все же советуют.

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