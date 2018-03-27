Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов

В российских городах на счетчики горячей воды начали устанавливать системы защиты от манипуляций жильцов, пишет "Российская газета". Защита представляет собой пломбу с магниточувствительным индикатором.

При попытке скрутить счетчик с помощью сильного магнита пломба поменяет цвет, если же человек попробует удалить наклейку, останется несмываемый след. За нарушение пломбы потребителя оштрафуют – за коммунальные услуги он заплатит в 10 раз больше, чем положено по тарифу.

Впрочем, у пломб есть и недостаток – их приходится проверять вручную. Счетчики в большинстве домов расположены внутри квартиры, а за недопуск проверяющих установлена ответственность, но меры наказания будут дорабатывать. К примеру, в Белгороде за двойной отказ доступа к счетчику стоимость потребления горячей воды будут рассчитывать на 50% дороже.

Защитные пломбы устанавливают на счетчиках в Белгородской, Саратовской, Архангельской и других областях.