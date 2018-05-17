Сдать за два часа: спрос на дешевые квартиры в три раза превышает предложение

Ставки на аренду недорого жилья в Москве перестали снижаться. Теперь предложение вновь не успевает за спросом и владельцы жилья, готовые сдавать его по умеренной цене, находят арендаторов буквально за считанные часы.

Самую дешевую московскую квартиру у метро в мае можно было арендовать за 20 тыс рублей, выяснили аналитики ИНКОМ-Недвижимость.

По данным компании, минимальные арендные ставки на квартиры в Москве не меняются с начала с года и сохраняются на уровне 20 тыс рублей. За эту сумму можно, например, снять однушку на Химкинском бульваре.

Цены на недорогие ликвидные варианты давно не снижаются. Это можно увидеть по ежемесячным рейтингам наиболее низкобюджетных предложений найма квартир в старых границах Москвы, рассказывает заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.

"В прошлом и позапрошлом годах победителями становились лоты со ставками 19 тыс рублей, 17 тыс рублей, в этом году – только 20 тыс рублей и 21 тыс рублей", - отмечает она.

С начала года средние арендные ставки недорогих квартир выросли незначительно – на 1-1,5%, продолжает директор компании "МИЭЛЬ-Аренда" Мария Жукова.

По данным "МИЭЛЬ-Аренда", средняя стоимость найма однокомнатных квартир экономкласса в настоящее время составляет 31 тыс рублей в месяц, двушек - 41 тыс рублей, трешек – 49 тыс рублей.

Минимальные арендные ставки на квартиры в Москве начинаются от 19 тыс рублей в месяц. За эту сумму можно, например, арендовать однокомнатную квартиру на Рублевском шоссе - 10 минут транспортом от станции метро Крылатское.

В ЦИАН в свою очередь говорят, что минимальные ставки аренды жилья в старых границах Москвы еще ниже – 17 тыс рублей ежемесячно.

Как правило, такие предложения не задерживаются долго на рынке, говорят эксперты. Срок экспозиции может составлять от нескольких дней и даже часов и достигать пару недель.

"Недорогие предложения очень быстро находят арендаторов, ликвидные лоты не задерживаются в экспозиции дольше 1-2 дней, но чаще всего "уходят" за несколько часов. Однако базы данных тут же пополняются новыми объектами, это перемещение востребованных вариантов происходит постоянно, поэтому трудно определить долю самых дешевых квартир рядом с метро в общем объеме предложения", - отмечает Оксана Полякова.

Спрос на квартиры до 25 тыс. рублей в месяц составляет порядка 15%, говорит Мария Жукова. При этом, их предложение всего 5%. Поэтому в этом ценовом диапазоне наблюдается максимальный разрыв между спросом и предложением, отмечает она.

По словам аналитика ЦИАН Марии Борисовой, на данный момент на квартиры с ежемесячной арендной ставкой 20 - 25 тыс. рублей приходится 9% предложения. Около половины из них концентрируется в ЮАО, ЮВАО и ВАО. Средний срок экспозиции таких квартир – составляет две недели.

"Интерес покупателей к таким вариантам аренды растёт, срок экспозиции снизился с 15 до 13 дней", - рассказывает Мария Борисова.

Если говорить о структуре предложения арендного рынка жилья Москвы, то объекты эконом-класса безусловно превалируют, говорят аналитики. По данным ИНКОМ-Недвижимость, на них приходится не менее 70% от общего объема предложения. Что объяснимо - ведь именно такие квартиры являются самыми востребованными на рынке - их доля составляет 74% спроса.

Максимальный спрос наблюдается на квартиры в ценовом диапазоне от 25 до 40 тыс. рублей - порядка 40%, отмечают эксперты.

"Несмотря на то, что максимальное предложение квартир тоже приходится на этот ценовой диапазон (41% от общего предложения), спрос на такие объекты превышает предложение в 1,5-2 раза", - говорит директор компании "МИЭЛЬ-Аренда".