Сделать перепланировку: что разрешат, а что запретят

Самое главное — это собрать полный пакет документов и не затевать глобальной переделки помещения.

В этом году изменились правила утверждения перепланировки жилых помещений. Но многие до сих пор продолжают жить старыми понятиями, когда на некоторые решения собственников смотрели, что называется, "сквозь пальцы". Это, например, касалось полов с подогревом, но подробнее об этом ниже. Сейчас же правила серьезно изменились, и надо быть готовым к тому, что если перепланировка не будет согласована, продать квартиру будет практически нереально до устранения всех нарушений.

Как утверждают эксперты департамента вторичной недвижимости компании Est-a-Tet, если перепланировка была сделана без всяких согласований и до вступления в силу новых правил, то надо действовать следующим образом.

Первый шаг — оплатить штраф 2500 рублей. Квитанцию можно скачать прямо на сайте госуслуг.

Второй шаг — подать через многофункциональный центр (МФЦ) заявление (а также паспорт и правоустанавливающие документы) на утверждение. К этому пакету неплохо бы приложить экспертное заключение о безопасности перепланировки. Если документы удовлетворят, то будет выдан акт о проведенном переустройстве помещения, после чего перепланировка становится законной.

Довольно много людей, которые только собираются провести перепланировку своего жилья. И для этого тоже необходимо подать заявление через МФЦ. Вот, какие документы понадобятся для согласования изменений на вторичном рынке.

Первое — документ, удостоверяющий личность. Например, паспорт.

Второе — правоустанавливающие документы или нотариально удостоверенные согласия на перепланировку всех членов семьи.

Третье — собственно, сам проект, подготовленный организацией, являющейся членом СРО.

А вот если планируются изменения в новостройке, то пакет документов немного отличается. Вот, что нужно:

Первое — договор долевого участия или договор купли-продажи.

Второе — акт приема-передачи помещения.

Третье — документ от застройщика, подтверждающий исполнение финансовых обязательств.

Четвертое — разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

При этом не стоит забывать, что есть виды перепланировок, которые никогда не согласуют. Вот наиболее распространенные варианты.

Второй вариант — ликвидация или уменьшение естественной вентиляции, а также демонтаж вентиляционных и технических коробов.

Первый вариант — перенос радиаторов отопления, подключенных к общедомовой системе горячего водоснабжения и центрального отопления, на лоджию или балкон.

Четвертый вариант — полы с подогревом от общедомовых систем отопления или горячего водоснабжения.

Пятый вариант — оборудование проемов между жилыми комнатами и газифицированными кухнями без закрывающейся двери.

Третий вариант — объединение газифицированной кухни с жилой комнатой.

Шестой вариант — объединение балкона или лоджии с внутренними помещениями, например, с кухней.