Сэкономить миллион на ремонте: на рынке бум квартир с отделкой

Данная тенденция будет наращивать обороты: возможный рост доли новостроек в целом по рынку с отделкой до 25-30% до конца текущего года.

В последние полгода на российском рынке растет число проектов с чистовой отделкой, утверждают эксперты "Инком-Недвижимость", Если брать в качестве примера первичный рынок Старой Москвы, то доля квартир с отделкой (полной и под чистовую) составляет 21% в стандарт-классе, столько же в комфорт-классе и порядка 17% в сегменте бизнес-класса. А еще год назад эти показатели были на уровне 17% и 13% соответственно.

При этом, если говорить о предложениях с готовым ремонтом, то практически во всех жилых комплексах стоимость отделки уже включена в ДДУ. Застройщики таким образом увеличивают потребительскую стоимость своего проекта и уменьшаю финансовую нагрузку на потребителя.

Руководитель департамента аналитики агентства недвижимости "Бон Тон" Елена Чегодаева замечает, что в новом предложении, которое вышло за последние 2 месяца, доля лотов с полной или предчистовой отделкой продолжает увеличиваться. Доля лотов (квартир и апартаментов суммарно) с отделкой составила 27%, с предчистовой отделкой - 15%. На долю квартир приходится 17% и 18% соответственно, на долю апартаментов – полная отделка 75%.

В марте доля квартир в новых проектах и корпусах с отделкой составила 36%: это новые корпуса в проектах от "ПИК" и "Левел Груп" и новый проект от "СМУ-6". В новом предложении апартаментов на долю полной отделки приходится 66%.

Кроме того, одной из тенденций последнего времени является наличие отделки не только в массовом сегменте, но и в более дорогих сегментах жилья. Так, в феврале-марте доля предчистовой отделки в новом предложении квартир бизнес-класса составила 25% (это проекты "Береговой" и "Серебряный парк"), а в квартирах комфорт-класса доля полной отделки составила 53%.

"Данная тенденция будет наращивать обороты: возможный рост доли новостроек в целом по рынку с отделкой до 25-30% до конца текущего года. Уже сегодня доля квартир с отделкой увеличилась практически вполовину: с 12% рынка в 2014 году, до 23% в 2018. Средняя стоимость полной отделки сегодня в комфорт-классе доходит до 20 тыс. руб., в бизнес-классе - до 25 тысяч", - говорит Елена Чегодаева.

По мнению экспертов, этому способствует несколько факторов. Во-первых, ужесточение конкуренции между застройщиками и необходимость расширения продуктовой линейки.

Во-вторых, программа реновации и введение новых стандартов жилья, которые подразумевают наличие отделки. Это ставит перед застройщиками определенную планку, ниже которой они при проектировании своего проекта опускаться не могут. Играет свою роль и ужесточение требований покупателей к качественным характеристикам конечного продукта.

Вот главные плюсы приобретения квартиры с отделкой.

Первый плюс — не надо выравнивать стены. Обычно эта процедура обходится в 500-600 руб. за кв. метр.

Второй плюс — не надо разводить проводку. Это очень ответственное дело, которое должен делать специалист с группой допуска по электробезопасности.

Третий плюс — не надо ездить по магазинам и приобретать сантехнику, она уже установлена в квартире.

Четвертый плюс — не надо с помощью мастеров со стороны делать натяжной потолок.

То есть, приобретая квартиру с отделкой, покупатель избавляет себя от вышеописанных проблем. Если же взять в качестве примера двухкомнатную квартиру 65 кв. метров, то подготовить новую квартиру к проживанию будет стоить примерно 1,170 млн рублей или по 18 тысяч рублей за кв. метр. Если делать отделку самостоятельно, то в итоге квартира, которая стоит, допустим, 9 млн рублей, обойдется более 10 млн рублей.

А вот если приобретать квартиру с ремонтом "под ключ", то можно будет выгадать около 300 тыс. рублей. Ведь у ПИКа чистовая квартира стандартной двушки обходится примерно 800 тыс. рублей, а у компании "Гранель" — не более 900 тыс. рублей.