Сэкономить, но не прогадать: скидки на московской вторичке достигают 20%

Однако, за привлекательной ценой могут скрываться проблемы с документами или неприятное соседство. В среднем размер скидки сейчас составляет 7-9%.

Еще четыре года назад покупатели московской вторички не могли рассчитывать на скидк, то сейчас дисконты стали привычным явлением. Их размер в среднем составляет 5-8%.

До 2014 года средний размер дисконта не превышал 3-4%, а большая часть сделок проходила строго по цене экспозиции, рассказывает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Сокращение платежеспособного спроса на фоне кризиса и девальвации рубля, высокая конкуренция со стороны первичного рынка (где застройщики охотно шли на скидки) привели к тому, что уровень дисконта к 2017 году увеличился до 8-10%, а доля сделок, которые удалось провести по изначально заявленной цене, снизилась до 10%, отмечает он.

"В последние несколько месяцев величина торга несколько снизилась. В среднем собственники снижают цен на 7,5-8,5%, также до 20% увеличилась доля сделок, которая проходит по цене экспозиции", - говорит эксперт.

Средний уровень дисконта составляет порядка 9% и зависит от адекватности первоначальной цены, потребительских характеристик объекта, отмечает руководитель офиса "В Новогиреево" "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Юлия Антясова. Торгу способствует большой выбор жилья как на вторичке, так и на первичке и невысокая покупательская активность населения.

По данным риелторской компании "Бон Тон", средний размер скидки на вторичном рынке составляет от 3 до 7%. Например, при покупке однушки стоимостью шесть миллионов рублей, при скидке в 7-8% можно сэкономить 420-480 тысяч рублей.

По оценкам экспертов, в ближайшем будущем скидки сохранятся на прежнем уровне. Этому будут способствовать активный спрос, поддерживаемый дешевеющая ипотека.

Причин, по которым собственник готов идти на скидки, множество – от личного желания срочно продать квартиру до проблем с документами или неудачного соседства.

Основными причинами, по которой собственники готовы идти на денежные уступки, являются проблемы с документами, говорят эксперты. Как правило, собственники, продающие квартиру с обременениями или "темными пятнами" в истории, вынуждены существенно сбавлять стоимость жилья.

"В зависимости от ситуации размер скидки составляет от 5 до 20%, причем в отдельных случаях дисконт может быть еще выше. Одно дело – устранимые технические моменты, и другое – существенные риски для покупателя", - говорит заместитель генерального директора агентства недвижимости "Бон Тон" Валерия Цветкова.

Например, средняя цена квартиры пять миллиона рублей. При скидке в 20% стоимость квартиры будет составлять четыре миллиона рублей, с высокой долей вероятности квартира будет "грязной" в юридическом смысле, говорит Юлия Антясова.

"Буквально на днях мы проверяли две квартиры, которые выбрал наш клиент, как раз с дисконтом по 20% на стадии объявления. Обе оказались с темными пятнами в истории права собственности. Естественно, клиенту мы их не рекомендовали", - говорит она.

Еще одна наиболее очевидная причина - длительные сроки экспозиции, продолжает Алексей Попов. Часто квартиры продаются для приобретения другого жилья или совершения крупных покупок, и в таких условиях время ожидания сделки может быть дороже, чем потери от скидки.

Кроме того, многие собственники или их агенты могут выставить квартиру по несколько завышенной стоимости в стремлении протестировать рынок и, возможно, совершить "сверхудачную" сделку. В таком случае, снижение цены следует достаточно быстро – через одну-две недели полного отсутствия звонков по объекту.

Причиной для скидки может стать неудачное месторасположение. Например, квартиры в домах, до которых нужно добираться транспортом 15 минут, могут обойтись на 5-10% дешевле тех, чье расположение гораздо удачнее. Сам район тоже может стать поводом для скидки – жилье на юго-востоке и востоке столицы традиционно дешевле, чем на западе, отмечают эксперты.

Не последнюю роль в вопросе дисконта играет состояние самой квартиры. Если квартира требует серьезного ремонта, собственник может сбавить 10-15%. Аналогичный дисконт можно получить и за неблагополучное соседство – это могут быть как сами соседи, так и наличие рядом промзоны или шумной трассы.

Поводами для скидки может стать удручающий вид из окна или неузаконенная планировка. Дисконт в данных случаях может составить 5-7%. Покупая квартиру на первом этаже можно тоже сэкономить до 10-15%.

Скидка может ускорить процесс продажи квартиры и привлечь внимание покупателя, отмечают эксперты.

"Например, небольшой дисконт - на 3-5% относительно аналогов - позволяет продать квартиру за 1,5-2 месяца. Если квартира выставлена в рынке, но без дополнительной скидки, то тогда реализация займет в среднем 3-4 месяца", - отмечает Валерия Цветкова.

При этом, гарантированного рецепта не существует. Например, квартира со сложными документами, неудачным соседством может долго продаваться и с большим дисконтом.

Напомним, что цены на вторичное жилье в масс-маркете с 2016 года в Москве снизились на 12,2%. При этом, цена реальных сделок показала еще большее снижение – от 10% до 20%.