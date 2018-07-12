Семейная пара из Франции поселилась в распечатанном на принтере доме

Французская строительная организация спроектировала и распечатала на 3D-принтере жилой дом.
Благодаря современным технологиям на строительстве удалось сэкономить до 20% от стоимости здания, свести к минимум отходы от стройматериалов и возвести здание всего за 54 часа, сообщает VistaNews.
У дома круглые стены, что должно снизить влажность в помещениях. Освещение регулируется дистанционно, а приборы управляются при помощи смартфонов.
В дом уже въехали первые жильцы – это семейная пара.
Строители тем временем утверждают, что смогут строить здания за 1,5 дня, а цены на них можно будет снизить на 40%.
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