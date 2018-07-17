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Съемные квартиры в Москве не дорожают уже полгода

17 июля 2018 г. 375
Фото: © shutterstock.com

Минимальная стоимость аренды жилья в Москве не меняется с февраля, выяснили аналитики компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Ценовой минимум уже полгода держится на уровне 20 тысяч рублей в месяц.

Самая дешевая квартира июля – это однушка с мебелью и косметическим ремонтом недалеко от станции метро "Борисово", она как раз сдается за 20 тысячю

За 22 тысячи рублей можно снять  квартиру у метро "Щелковская". На третьей строчке рейтинга самых дешевых съемных квартир июля – однушка за 23 тысячи недалеко от метро "Выхино".  

Самое же дорогое жилье в Москве сдается на Остоженке – средняя ставка там составляет 594 тысячи рублей в месяц, а самая высокая цена достигает 3,15 миллиона рублей.

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