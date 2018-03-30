Сервис Airbnb будет предоставлять китайским властям информацию об арендаторах

Онлайн-сервис краткосрочной аренды Airbnb будет предоставлять властям Китая информацию о клиентах, которые бронируют жилье на территории страны, передает РИА Новости.
Информация будет содержать паспортные данные арендатора и даты бронирования. Сведения будут отправлять после подтверждения брони.
В Airbnb подчеркнули, что следуют местным законам, как и остальные компании, работающие в Китае. Компания также заявила, что всю имеющуюся на данный момент информацию о бронированиях может предоставить по запросам китайских властей.
В китайским законам гостиницы обязаны предоставлять информацию о постояльцах органам власти и полиции. Туристы, арендующие частное жилье, также должны регистрироваться в полиции в течение суток после прибытия.
В большинстве других стран бронирование жилья в сервисе не требует предоставления паспортных данных.
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