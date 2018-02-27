Сформирован шорт-лист премии Move Realty Awards 2018

Оргкомитет ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards 2018 подвел итоги первого этапа оценки и сформировал шорт-лист с финалистами.

В этом году Move Realty Awards собрала более 250 заявок на участие свыше чем от 100 девелоперских компаний и агентств недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. Весь февраль продолжался первичный отбор номинантов – оценка более чем по 50 критериям, основанным на потребительских запросах. По результатам оценки номинанты, набравшие наибольшее количество баллов, попали в шорт-лист премии.

Финалисты премии:

Москва:

Проект года премиум-класса

I’M на Садовом, Группа ПСН

ЖК "Воробьев Дом", MR Group

Комплекс клубных домов "Садовые кварталы", АО "ИНТЕКО"

Balchug Residence, АО "ИНТЕКО"

Клубный комплекс "Басманный, 5", Coalco / MR Group

Проект года премиум-класса на стадии реализации

Клубный дом Depre, KR Properties

"Искра-Парк", Галс-Девелопмент

Клубный квартал "Резиденции архитекторов", AFI Development

NV/9 ARTKVARTAL, Insigma

Проект года бизнес-класса на стадии реализации

Проект года бизнес-класса на ранней стадии строительства

ЖК "Аалто", ЮИТ СитиСтрой

ЖК "Серебряный фонтан", Группа "Эталон"

ЖК "Любовь и Голуби", СМУ-6

ЖК "Фили Сити", MR Group

Жилой комплекс sky-класса "Wellton Towers", Концерн "КРОСТ"

Проект года комфорт-класса

ЖК «мой адрес На Дмитровском 169», КП «УГС»

Дом в «Солнцево», АО «ДСК-1»

ЖК «Фили Град-2», MR Group

Проект года комфорт-класса на стадии реализации

ЖК "PerovSky", MR Group

ЖК "Кварталы 21/19", ГК "ВекторСтройФинанс"

ЖК "SREDA", Группа ПСН

ЖК "Домашний", Группа ПСН

ЖК "Поколение", ФСК "Лидер"

ЖК "Савеловский Сити", MR Group

ЖК "Мир Митино", Управляющая компания "Развитие"

Московская область:

Проект года бизнес-класса

ЖК "Олимпийская Ривьера Новогорск", "Химки Групп"

Wellton Park Новая Сходня, Концерн "КРОСТ"

UP-квартал "Римский", ФСК "Лидер"

Проект года комфорт-класса

UP-квартал "Новое Тушино", ФСК "Лидер"

ЖК "Альфа Центавра", Galaxy Group

ЖК "Ново-Молоково" , RDI Group

ЖК "Бородино", ООО "Мастер-Ком"

Проект года комфорт-класса на стадии реализации

ЖК "Отрада", Отрада Девелопмент

ЖК "Новокрасково", Тройка РЭД

UP-квартал "Скандинавский", ФСК "Лидер"

ЖК "Государев дом", ГК "Гранель"

ЖК "Новый Зеленоград", IKON Development

ЖК "Тетрис", ГК "Садовое кольцо"

Проект года стандарт-класса

ЖК "Видный Берег", Тройка РЭД

ЖК "Императорские Мытищи", ГК "Гранель"

ЖК "Столичный", Главстрой

Коттеджный поселок

Ренессанс Парк, Villagio Estate

Новые Вешки, Sawatzky

Новое Бакеево, Усадьба Бакеево

Санкт-Петербург:

Проект года бизнес-класса

ЖК «Golden City», Glorax Development

ЖК «Мейн Хаус» Glorax Development

Жилой комплекс «Пять звёзд», УК «Теорема»

Magnifika Residence, Бонава Санкт-Петербург

Skandi Klubb, Бонава Санкт-Петербург

Проект года комфорт-класса

ЖК "Триумф Парк", Mirland Development Corporation

ЖК "Чистое небо", Setl City

ЖК "Московские ворота", Группа "Эталон"

ЖК "Нью-Тон", ЗАО "Ленстройтрест"

ЖК "Две Эпохи", EKE Group

Жилой квартал "LIFE-Приморский", ГК "Пионер"

Проект года стандарт-класса

Квартал "Гамма", УК "Новоселье"

Жилой комплекс "Форвард", "МАВИС"

ЖК "Оранж", Леноблстрой

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LOFT NA SREDNEM, Docklands development

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Апарт-отель YE'S на Социалистической, ГК «Пионер»

Напомним, что церемония награждения Move Realty Awards 2018 пройдет 3 апреля в банкетном зале "МИР" на Цветном бульваре.

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