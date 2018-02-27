Сформирован шорт-лист премии Move Realty Awards 2018

Церемония награждения Move Realty Awards 2018 пройдет 3 апреля в банкетном зале "МИР" на Цветном бульваре.
Оргкомитет ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards 2018 подвел итоги первого этапа оценки и сформировал шорт-лист с финалистами.
В этом году Move Realty Awards собрала более 250 заявок на участие свыше чем от 100 девелоперских компаний и агентств недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. Весь февраль продолжался первичный отбор номинантов – оценка более чем по 50 критериям, основанным на потребительских запросах. По результатам оценки номинанты, набравшие наибольшее количество баллов, попали в шорт-лист премии.
Финалисты премии:
Москва:
Проект года премиум-класса
- I’M на Садовом, Группа ПСН
- ЖК "Воробьев Дом", MR Group
- Комплекс клубных домов "Садовые кварталы", АО "ИНТЕКО"
- Balchug Residence, АО "ИНТЕКО"
- Клубный комплекс "Басманный, 5", Coalco / MR Group
Проект года премиум-класса на стадии реализации
- Клубный дом Depre, KR Properties
- "Искра-Парк", Галс-Девелопмент
- Клубный квартал "Резиденции архитекторов", AFI Development
- NV/9 ARTKVARTAL, Insigma
Проект года бизнес-класса на стадии реализации
- Жилой комплекс "Династия", Sezar Group
- Клубный квартал "Резиденции композиторов", AFI Development
- ЖК "Пресня Сити", Coalco / MR Group
- ЖК "Царская площадь", Coalco / MR Group
- ЖК "Достояние", Галс-Девелопмент"
- Vander Park, ГК "ПИК"
- ЖК "Черняховского, 19", ГК "ПИК"
- LIFE-Кутузовский, ГК «Пионер»
Проект года бизнес-класса на ранней стадии строительства
- ЖК "Аалто", ЮИТ СитиСтрой
- ЖК "Серебряный фонтан", Группа "Эталон"
- ЖК "Любовь и Голуби", СМУ-6
- ЖК "Фили Сити", MR Group
- Жилой комплекс sky-класса "Wellton Towers", Концерн "КРОСТ"
Проект года комфорт-класса
- ЖК «мой адрес На Дмитровском 169», КП «УГС»
- Дом в «Солнцево», АО «ДСК-1»
- ЖК «Фили Град-2», MR Group
Проект года комфорт-класса на стадии реализации
- ЖК "PerovSky", MR Group
- ЖК "Кварталы 21/19", ГК "ВекторСтройФинанс"
- ЖК "SREDA", Группа ПСН
- ЖК "Домашний", Группа ПСН
- ЖК "Поколение", ФСК "Лидер"
- ЖК "Савеловский Сити", MR Group
- ЖК "Мир Митино", Управляющая компания "Развитие"
Московская область:
Проект года бизнес-класса
- ЖК "Олимпийская Ривьера Новогорск", "Химки Групп"
- Wellton Park Новая Сходня, Концерн "КРОСТ"
- UP-квартал "Римский", ФСК "Лидер"
Проект года комфорт-класса
- UP-квартал "Новое Тушино", ФСК "Лидер"
- ЖК "Альфа Центавра", Galaxy Group
- ЖК "Ново-Молоково" , RDI Group
- ЖК "Бородино", ООО "Мастер-Ком"
Проект года комфорт-класса на стадии реализации
- ЖК "Отрада", Отрада Девелопмент
- ЖК "Новокрасково", Тройка РЭД
- UP-квартал "Скандинавский", ФСК "Лидер"
- ЖК "Государев дом", ГК "Гранель"
- ЖК "Новый Зеленоград", IKON Development
- ЖК "Тетрис", ГК "Садовое кольцо"
Проект года стандарт-класса
- ЖК "Видный Берег", Тройка РЭД
- ЖК "Императорские Мытищи", ГК "Гранель"
- ЖК "Столичный", Главстрой
Коттеджный поселок
- Ренессанс Парк, Villagio Estate
- Новые Вешки, Sawatzky
- Новое Бакеево, Усадьба Бакеево
Санкт-Петербург:
Проект года бизнес-класса
- ЖК «Golden City», Glorax Development
- ЖК «Мейн Хаус» Glorax Development
- Жилой комплекс «Пять звёзд», УК «Теорема»
- Magnifika Residence, Бонава Санкт-Петербург
- Skandi Klubb, Бонава Санкт-Петербург
Проект года комфорт-класса
- ЖК "Триумф Парк", Mirland Development Corporation
- ЖК "Чистое небо", Setl City
- ЖК "Московские ворота", Группа "Эталон"
- ЖК "Нью-Тон", ЗАО "Ленстройтрест"
- ЖК "Две Эпохи", EKE Group
- Жилой квартал "LIFE-Приморский", ГК "Пионер"
Проект года стандарт-класса
- Квартал "Гамма", УК "Новоселье"
- Жилой комплекс "Форвард", "МАВИС"
- ЖК "Оранж", Леноблстрой
Лучшие апартаменты
- LOFT NA SREDNEM, Docklands development
- LIFE, Docklands development
- Royal Park, ГК «КОРТРОС»
- Апарт-отель YE'S на Социалистической, ГК «Пионер»
Напомним, что церемония награждения Move Realty Awards 2018 пройдет 3 апреля в банкетном зале "МИР" на Цветном бульваре.
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