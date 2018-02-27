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Сформирован шорт-лист премии Move Realty Awards 2018

27 февраля 2018 г. 783

Церемония награждения Move Realty Awards 2018 пройдет 3 апреля в банкетном зале "МИР" на Цветном бульваре.

Оргкомитет ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards 2018 подвел итоги первого этапа оценки и сформировал шорт-лист с финалистами.

В этом году Move Realty Awards собрала более 250 заявок на участие свыше чем от 100 девелоперских компаний и агентств недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. Весь февраль продолжался первичный отбор номинантов – оценка более чем по 50 критериям, основанным на потребительских запросах. По результатам оценки номинанты, набравшие наибольшее количество баллов, попали в шорт-лист премии.

Финалисты премии:

Москва:

Проект года премиум-класса

  • I’M на Садовом, Группа ПСН
  • ЖК "Воробьев Дом", MR Group
  • Комплекс клубных домов "Садовые кварталы", АО "ИНТЕКО"
  • Balchug Residence, АО "ИНТЕКО"
  • Клубный комплекс "Басманный, 5", Coalco / MR Group

Проект года премиум-класса на стадии реализации

Проект года бизнес-класса на стадии реализации

  • Жилой комплекс "Династия", Sezar Group
  • Клубный квартал "Резиденции композиторов", AFI Development
  • ЖК "Пресня Сити", Coalco / MR Group
  • ЖК "Царская площадь", Coalco / MR Group
  • ЖК "Достояние", Галс-Девелопмент"
  • Vander Park, ГК "ПИК"
  • ЖК "Черняховского, 19", ГК "ПИК"
  • LIFE-Кутузовский, ГК «Пионер»

Проект года бизнес-класса на ранней стадии строительства

  • ЖК "Аалто", ЮИТ СитиСтрой
  • ЖК "Серебряный фонтан", Группа "Эталон"
  • ЖК "Любовь и Голуби", СМУ-6
  • ЖК "Фили Сити", MR Group
  • Жилой комплекс sky-класса "Wellton Towers", Концерн "КРОСТ"

Проект года комфорт-класса

  • ЖК «мой адрес На Дмитровском 169», КП «УГС»
  • Дом в «Солнцево», АО «ДСК-1»
  • ЖК «Фили Град-2», MR Group

Проект года комфорт-класса на стадии реализации

  • ЖК "PerovSky", MR Group
  • ЖК "Кварталы 21/19", ГК "ВекторСтройФинанс"
  • ЖК "SREDA", Группа ПСН
  • ЖК "Домашний", Группа ПСН
  • ЖК "Поколение", ФСК "Лидер"
  • ЖК "Савеловский Сити", MR Group
  • ЖК "Мир Митино", Управляющая компания "Развитие"

Московская область:

Проект года бизнес-класса

  • ЖК "Олимпийская Ривьера Новогорск", "Химки Групп"
  • Wellton Park Новая Сходня, Концерн "КРОСТ"
  • UP-квартал "Римский", ФСК "Лидер"

Проект года комфорт-класса

  • UP-квартал "Новое Тушино", ФСК "Лидер"
  • ЖК "Альфа Центавра", Galaxy Group
  • ЖК "Ново-Молоково" , RDI Group
  • ЖК "Бородино", ООО "Мастер-Ком"

Проект года комфорт-класса на стадии реализации 

  • ЖК "Отрада", Отрада Девелопмент
  • ЖК "Новокрасково", Тройка РЭД
  • UP-квартал "Скандинавский", ФСК "Лидер"
  • ЖК "Государев дом", ГК "Гранель"
  • ЖК "Новый Зеленоград", IKON Development
  • ЖК "Тетрис", ГК "Садовое кольцо"

Проект года стандарт-класса

  • ЖК "Видный Берег", Тройка РЭД
  • ЖК "Императорские Мытищи", ГК "Гранель"
  • ЖК "Столичный", Главстрой

Коттеджный поселок

  • Ренессанс Парк, Villagio Estate
  • Новые Вешки, Sawatzky
  • Новое Бакеево, Усадьба Бакеево

Санкт-Петербург:

Проект года бизнес-класса

  • ЖК «Golden City», Glorax Development
  • ЖК «Мейн Хаус» Glorax Development
  • Жилой комплекс «Пять звёзд», УК «Теорема»
  • Magnifika Residence, Бонава Санкт-Петербург
  • Skandi Klubb, Бонава Санкт-Петербург

 Проект года комфорт-класса

  • ЖК "Триумф Парк", Mirland Development Corporation
  • ЖК "Чистое небо", Setl City
  • ЖК "Московские ворота", Группа "Эталон"
  • ЖК "Нью-Тон", ЗАО "Ленстройтрест"
  • ЖК "Две Эпохи", EKE Group
  • Жилой квартал "LIFE-Приморский", ГК "Пионер"

Проект года стандарт-класса

  • Квартал "Гамма", УК "Новоселье"
  • Жилой комплекс "Форвард", "МАВИС"
  • ЖК "Оранж", Леноблстрой

 Лучшие апартаменты

  • LOFT NA SREDNEM, Docklands development
  • LIFE, Docklands development
  • Royal Park, ГК «КОРТРОС»
  • Апарт-отель YE'S на Социалистической, ГК «Пионер»

Напомним, что церемония награждения Move Realty Awards 2018 пройдет 3 апреля в банкетном зале "МИР" на Цветном бульваре.

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