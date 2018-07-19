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Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион

19 июля 2018 г. 973
Фото: © shutterstock.com

Ценник пригодной для проживания дачи в Подмосковье начинается сегодня с 250 тысяч рублей, подсчитали аналитики "ИНКОМ-Недвижимость".

За четверть миллиона можно купить участок на расстоянии 100-150 километров от МКАД с небольшим домом.  Самые бюджетные варианты чаще всего – домики в возрасте от 30 лет с газом в баллонах и удобствами на улицах. Размеры участков не превышают 4-6 соток, иногда там растут старые плодовые деревья, иногда просто бурьян, рассказал руководитель Аналитического центра компании Дмитрий Таганов.

Средняя стоимость дачи в Подмосковье составляет 3,8 миллиона рублей, причем у большинства объектов цены завышены на 30-40%. Покупатели же стараются уложиться в бюджет до 1 миллиона рублей.

Риелторы уверяют, что, хотя сделать это и непросто, найти такой вариант можно, при этом на так уж и далеко от столицы – в радиусе 50 км.

На цену и спрос, конечно, сильно влияет расположение участка – север и запад более престижны, юг и восток менее. Это объясняется транспортной доступностью, инфраструктурой, экологией. Еще недавно востребованным дачным местом была Новая Москва, но сейчас там активно строятся многоэтажки, в результате растет плотность населения и трафик, экологическая обстановка ухудшается.  

Но гораздо сильнее, чем локация, на цену влияют площади дома и участка, их состояние, наличие коммуникаций. В последнее время все чаще встречаются участки в 8-12 соток, но традиционные 6 соток по-прежнему живы. Таганов отмечает, что большой участок требует серьезного ухода, а покупатели все чаще рассматривают дачу как место для отдыха, а не для постоянных садовых работ.  

Что касается материалов постройки, в бюджет до миллиона рублей можно вписать каркасный дом, а вот кирпичный дом или из клееного бруса обойдется дороже.  Электричество сейчас есть почти во всех СНТ, и его отсутствие способно серьезно снизить спрос на участок.

Если на участке нет колодца, а в поселке случаются перебои с водой, дача может подешеветь на 50-70 тысяч рублей – это, по сути, стоимость бурения скважины. Удобства на улице также снижают цену в среднем на 50 тысяч рублей. А вот участок в газифицированном поселке будет дороже аналогичного, но без газа, на 200-300 тысяч.

Лес и пригодный для купания водоем рядом с поселком поднимут цену участка на 10-15%, а вот наличие рядом ЛЭП снизит его стоимость на 50-10%, свалка – на 10-20%.

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