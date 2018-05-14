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Штурм вторичного жилья: курортный сезон для покупателей закончен

14 мая 2018 г. 524
Фото: © shutterstock.com

Показатели покупательской активности на вторичном рынке жилья в Москве в последнюю неделю апреля достигли максимума с 2014 года, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Рекорды были обновлены и по количеству звонков – потенциальный спрос, и по количеству авансов, внесенных за жилье, которое предполагается купить, - актуальный спрос.

Ранее аналитики компании отмечали, что обострение внешнеполитической ситуации и последовавшие за ними негативные изменения в российской экономике опосредованно стоили московской вторичке в марте и первой половине апреля 15% будущих сделок. Однако стабилизация ситуации, прежде всего, укрепление рубля, успокоила насторожившихся потенциальных покупателей и побудила их перейти из режима ожидания в активную фазу в конце апреля.

В итоге на рынок разом выплеснулся скопившийся спрос, и апрель, традиционно отстающий от марта по показателям, впервые за 12 лет опередил первый весенний месяц.  

Аналитики подчеркивают: курортный сезон для покупателей на вторичном рынке, когда можно было долго выбирать и торговаться, закрыт. Сроки экспозиции уменьшаются, и ликвидные варианты продаются за неделю-две. Растут и цены: если в еще в конце прошлого года трехкомнатную квартиру в современном доме в Митине можно было купить за 9,7 миллиона рублей, то сегодня надо очень постараться, чтобы найти подобный вариант.

Объем предложения самого бюджетного жилья (до 5 миллионов рублей) сократился за год с небольшим с 7% до 3%, а средний размер скидок за год снизился с 8,3% до 6,8%.

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