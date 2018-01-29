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Сильнее всего за год подорожали новостройки в СВАО

29 января 2018 г. 642
Фото: © shutterstock.com

Долгое время Северо-Восточный округ входил в тройку самых недорогих округов столицы.

Максимальный рост средней стоимости квадратного метра по итогам 2017 года показали новостройки Северо-Восточного автономного округа Москвы, говорится в сообщении компании "Миэль-Новостройки". За год квадратный метр на первичном рынке в округе подорожал на 13,5% - до 191,2 тысячи рублей.

Выросла стоимость квадрата новостроек и на юге столицы, однако несильно – в пределах 1,1%. В остальных округах квадрат первичного жилья стал дешевле.

При этом по уровню средней цены за квадратный метр северо-восток занимает лишь шестую позицию по Москве. После кризиса цены в округе сильно просели, в 2015-2016 годах СВАО входил в тройку самых недорогих округов Москвы.

Половину предложения в СВАО составляют новостройки бизнес-класса – за год их доля в общем объемы выросла до 52,7%. 43,4% приходится на долю комфорт-класса, 3,9% занимает экономический класс.

Всего в 2017 году в СВАО было выведено на рынок 25 новых корпусов, из них восемь проектов бизнес-класс, 12 — комфорт-класса, пять – эконом-класса.

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