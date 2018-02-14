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Скидка на элитные новостройки дошли до 13%

14 февраля 2018 г. 1017

Средний запрашиваемый бюджет на первичном рынке элитного жилья составил 1340000 долларов. А вот средний бюджет покупки был снизился до показателя 1168000 долларов.

На рынке элитных новостроек Москвы наблюдается пусть и небольшой, но "кризис жанра". Эксперты компании Contact Real Estate сравнили первичные цены лотов на первичном рынке элитной недвижимости Москвы с их конечной стоимостью.

По данным экспертов, в прошлом году на рынке элитных новостроек Москвы было реализовано 569 лотов. Средневзвешенная цена реализованных квартир от застройщика составила 10468 долларов за квадратный метр. И вот, что интересно – средневзвешенная стоимость конечного бюджета этих же лотов снизилась до 9100 долларов за "квадрат".

В общем, средний размер дисконта на рынке элитных новостроек в 2017 году составил 13%. А вот если говорить о среднем запрашиваемом бюджете на первичном рынке элитного жилья, то в 2017 году он составил 1340000 долларов. А вот средний бюджет покупки был снизился до показателя 1168000 долларов.

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