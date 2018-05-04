Скидка за скорость: застройщики снижают цены на 60-200 тыс. рублей быстрым покупателям

За быстроту принятия решения покупатель может получить дополнительную скидку. На раздумья застройщик готов дать клиенту от 3 до 10 дней. В сумме дисконт может достичь 10%

Московские застройщики предлагают 1,7 тыс. квартир, покупая которые можно получить скидку за скорость принятия решения. В среднем размер такого дополнительного дисконта составляет около 2%, говорится в исследовании "Метриум".

Ранее в "Метриум" сообщали, что по итогам первого квартала на продажу было выставлено свыше 17,7 тыс квартир в 75 жилых комплексах в массовом сегменте.

Чтобы получить такую скидку, клиент должен принять решение о покупки в течение определенного срока с того момента, как он обратился к застройщику. В среднем на раздумье покупателю дается от 3 до 10 дней.

Например, в ЖК комфорт-класса "Level Амурская" у покупателя есть пять дней, чтобы получить скидку. Ее размер будет зависеть от конкретного объекта, но в среднем составляет 2%. Для покупателя приятной новостью будет то, что девелопер просуммирует скидки, если они есть в рамках проекта.

В другом проекте комфорт-класса "Новый Зеленоград" покупателю на принятие решения отводится три дня. При заключении договора долевого участия после бронирования квартиры к скидке прибавляется Turbobonus, достигающий 2% независимо от способа оплаты. В итоге покупатель может сэкономить до 400 тыс. рублей, отмечают аналитики.

В проекте комфорт-класса "Переделкино Ближнее" в Новой Москве (девелопер "Абсолют Недвижимость") покупатель может получить допскидку - 1%, если решится на сделку в течение 10 дней. Средний бюджет покупки в данном проекте составляет 6,4 млн рублей, максимальный – 10,2 млн рублей. Таким образом, покупатель может сэкономить от 64 тыс рублей до 102 тыс рублей.

На подобные дисконты идут не только в комфорт-классе, но и в бизнес-сегменте. К примеру, в комплексе апартаментов бизнес-класса Match Point (девелопер - "Волей Гранд") 1%-ную скидку покупатель может получить, если в течение недели подпишет договор бронирования. Экономия в данном случае в среднем может составить 180 тыс рублей, максимально – 800 тыс рублей, говорят эксперты.

Как правило, скидка за быстрое решение суммируется со всеми другими дисконтами, действующим в проекте, отмечает управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая.

"В среднем по Москве они варьируются от 3% до 10%, поэтому дополнительная скидка за быстрое решение может внести значительный вклад в экономию покупателя", - говорит Мария Литинецкая.

Главная причина, по которой застройщики идут на такой шаг – высокая конкуренция и борьба за покупателя.

"Рынок столичных новостроек высокими темпами пополняется новым предложением по низким ценам. В таких условиях время играет против любого девелопера, потому что в считанные дни клиент может предпочесть другое предложение, будучи при этом готовым к приобретению жилья в ранее выбранном проекте", - поясняет генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин.

Чтобы удержать таких покупателей застройщики применяют стимулирующие акции для быстрых приобретений, добавляет он.

Дисконт стимулирующий быстрое согласие клиента действительно влияет на ту часть покупательской аудитории, которая уже готова к покупке, но все еще взвешивает на чаще весов несколько разных жилых комплексов, продолжает Мария Литинецкая. По сути, речь идет об одном из инструментов конкуренции, поясняет эксперт.

Если говорить в целом о скидках, которые предоставляют московские застройщики, то они в последнее время практически не менялись и составляют порядка 3-5%, говорит председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

"Периодически проводятся акции, в рамках которых определенный объем квартир продается со скидкой 8-10%. Редко, но еще встречаются акции, предлагающие квартиры со скидкой более 15%", - говорит Ирина Доброхотова.

Скидки получают практически все клиенты, потому что в большинстве проектов есть постоянно действующие акции, говорят эксперты.

Дисконты обычно предоставляются при 100%-ной оплате или в случае покупки квартиры в ипотеку. Таких покупателей подавляющее большинство - порядка 80-90%, говорит Мария Литинецкая.

Кроме этого, индивидуальные скидки могут получить и те, кто покупает сразу несколько квартир.

При этом, если продажи в проекте идут активно, то на скидку рассчитывать, скорее всего, не придется. "Нужно понимать при этом, что самые ходовые квартиры с наилучшими видовыми характеристиками, самыми удачными планировками едва ли будут предлагаться с дисконтом, превышающим базовый", - отмечает председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой".

Однако, стоит присмотреться к квартирам большой площади – нередко именно на них предлагаются максимальные скидки, советует эксперт. Кроме этого, на них могут распространяться и специальные условия по ипотеке.

Ранее в "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" сообщили, что максимальный размер скидки на вторичные "трешки" вырос с 12% до 22%. Таким образом, можно было сэкономить до трех миллионов рублей при покупке трехкомнатной квартиры.