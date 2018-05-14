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Скидки и новые проекты сделали элитное жилье популярным

14 мая 2018 г. 276
Фото: © shutterstock.com

Количество заключенных сделок на элитном рынке жилья Москвы в апреле на 25% превысило прошлогодние показатели, говорится в исследовании компании Kalinka Group.

Растущую популярность элитки эксперты объясняют дисконтами, которые предоставляют застройщики и новыми объектами на рынке. Впрочем, в жилых комплексах, которые ввели в эксплуатацию ранее, продажи также идут достаточно активно.

Средняя стоимость проданного лота составила 57,8 миллиона рублей – это на 33% дешевле, чем годом ранее. Средняя площадь за год сократилась на 22% - до 103,5 квадратного метра.

Всего на первичном рынке элитного жилья в апреле продавалось порядка 2070 лотов. Средняя цена предложения составила 698 тысяч рублей за квадратный метр.

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