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Скидки на сегодняшний день предлагают 90% застройщиков

24 апреля 2018 г. 332
Фото: © shutterstock.com

Порядка 90% застройщиков предлагают сегодня покупателям различные скидки, сообщила "Интерфаксу" генеральный директор компании "Бон Тон" Наталия Кузнецова. Самый распространенный размер скидок, по ее словам, колеблется в диапазоне 4-10%.

Кузнецова отметила, что сегодняшние скидки – не показатель трудностей в реализации жилья, как это было год назад. "Рынок в новых условиях окончательно определился, что главным фактором при выборе жилья является цена. Отсюда и соответствующие инструменты", - пояснила эксперт.

Она добавила, что скидки в массовом сегменте сегодня могут достигать 23%, а в бизнес-классе – 33%. 

Кузнецова также обозначила основные драйверы продаж. Помимо снижения ипотечных ставок и программ государственной поддержки ипотечных заемщиков росту покупательской активности способствуют также выход на рынок большого количество проектов массового сегмента и ожидание перехода на проектное финансирование.

По данным Росреестра, количество зарегистрированных в первом квартале ДДУ выросло на 52% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

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