Скидки в 300 тысяч на вторичном рынке не устраивают покупателей

Продавцы массового сегмента готовы уступать до 300 тысяч рублей, но покупатели рассчитывают на большее.

Продавцы вторичного жилья массовых сегментов готовы уступать от 100 до 300 тысяч рублей, говорится в сообщении компании "НДВ-Недвижимость". Однако зачастую покупатели ориентируются на больший размер выгоды и могут торговаться на суммы до 1 миллиона рублей.

В бизнес-классе собственники готовы скинуть от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Размер скидки объясняется иным порядком цен, однако и в том, и другом сегментах продавцы охотнее идут на торг, если заранее были к этому готовы.

В среднем квартира на вторичном рынке продается от месяца до полугода. Покупатели зачастую с выбором не торопятся, поскольку хотят оценить все богатство выбора и найти лучшее предложение по минимальной стоимости. Но самые ликвидные объекты нередко продаются по первоначальной цене.