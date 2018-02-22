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Скидки в 300 тысяч на вторичном рынке не устраивают покупателей

22 февраля 2018 г. 1093
Фото: © shutterstock.com

Продавцы массового сегмента готовы уступать до 300 тысяч рублей, но покупатели рассчитывают на большее.

Продавцы вторичного жилья массовых сегментов готовы уступать от 100 до 300 тысяч рублей, говорится в сообщении компании "НДВ-Недвижимость". Однако зачастую покупатели ориентируются на больший размер выгоды и могут торговаться на суммы до 1 миллиона рублей.

В бизнес-классе собственники готовы скинуть от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Размер скидки объясняется иным порядком цен, однако и в том, и другом сегментах продавцы охотнее идут на торг, если заранее были к этому готовы.

В среднем квартира на вторичном рынке продается от месяца до полугода. Покупатели зачастую с выбором не торопятся, поскольку хотят оценить все богатство выбора и найти лучшее предложение по минимальной стоимости. Но самые ликвидные объекты нередко продаются по первоначальной цене.

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