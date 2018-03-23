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"Склонны задирать ценники": жители ЦАО больше года не могут продать свои квартиры

23 марта 2018 г. Дмитрий Ланин 986

Жителям центра столицы становится все сложнее находить покупателей на свою недвижимость на вторичном рынке. Зачастую необоснованно завышенные ценники и рост числа предложений в соседних с центром районах мешает привлекать клиентов.

Продать расположенную в Центральном Административном округе (ЦАО) квартиру, относящуюся к топовому сегменту, становится все сложнее. За последний год число покупателей, интересовавшихся вторичной недвижимостью в ЦАО, но в итоге выбравших жилье в соседних локациях, выросло на 10%, сообщают аналитики "Инком-Недвижимость". А по сравнению с периодом пятилетней давности спрос на жилье в центре снизился сразу на четверть!

Эксперты объясняют этот тренд изменением предпочтений покупателей. Традиционно, жильем в центре интересуются две группы клиентов.

Первая – те, для кого важно приобрести жилье в центре в принципе. К таким клиентам, например, относятся представители творческой элиты, которые хотят поселиться поближе к учреждениям культуры, где они работают, или просто коренные жители центральной части Москвы, намеревающиеся сохранить сложившиеся годами связи. Наибольшим спросом у таких покупателей традиционно пользуется недвижимость, расположенная, к примеру, на Арбате, в Хамовниках, Замоскворечье, в непосредственной близости от Патриарших или Чистых прудов.

Покупка в ЦАО "ради" проживание в ЦАО интересна еще двум категориям клиентов. Например, молодым преуспевающим карьеристами - часто они приобретают небольшое жилье бизнес-класса в центре главным образом ради близости к работе. Кроме того, недвижимость по соседству с Кремлем пользуется высоким спросом у иностранцев и состоятельных покупателей из российских регионов, которым полюбился исторический центр.

Вторая группа покупателей недвижимости в центре – клиенты, для которых не так важно жить в центре ради жизни именно в центре. Для таких покупателей важным фактором при выборе недвижимости является не столько престижность места проживания, сколько площадь квартиры и ее качественные характеристики. Такие клиенты, рассматривая покупку жилья в соседних округах, все чаще делают выбор в их пользу, отмечают эксперты.

Именно с падением интереса к жилья в ЦАО со стороны этой категории покупателей и связано падение спроса на вторичку в центре. На фоне строительного бума, охватившего почти всю Москву, у клиентов существенно расширилась география выбора и теперь можно найти новостройку бизнес-класса в любом соседнем районе, расположенном по соседству с центром. Например, в Хорошево-Мневники (СЗАО) сейчас экспонируется 2494 новых лотов бизнес-класса, в Беговом районе (САО) – 1 795 лотов, в Даниловском (ЮАО) – 1077 лотов.

Это обстоятельство привело к падению продаж "вторички" в ЦАО почти на треть, отмечают в "Инком Недвижимость". Многие, выбирая между районами ЦАО и соседними локациями из других округов, делают выбор в пользу последних, понимая, что могут здесь за те же средства приобрести дополнительные квадратные метры или объект более высокого качества, чем в центре.

Такое изменение в модели поведения покупателей заметили и девелоперы. Как правило, большинство объектов вторичного жилого фонда не соответствует тем параметрам, которые предъявляют покупатели квартир бизнес-класса, подчеркивают представители "Донстроя".

"Любой современный объект бизнес-класса предполагает наличие подземного паркинга, огороженной охраняемой территории, современной архитектуры и планировочных решений, удобной инфраструктуры первых этажей. И, как показывает наш опрос покупателей квартир бизнес-класса, нередко данные факторы являются более приоритетными, чем локация дома", - рассказали представители компании.

Также против покупки жилья в ЦАО играют и завышенные цены. 95% местных объектов выставляется на продажу по завышенной цене, считает  директор департамента вторичного рынка "Инком Недвижимость" Сергей Шлома.

"Если наиболее бюджетные варианты переоценены обычно процентов на 5%, то в сегментах "бизнес" и "элит" цены предложения завышены в среднем на 30%. Продавцы недвижимости в ЦАО понимают, что принадлежащие им "квадраты" располагаются в самом престижном округе столицы, поэтому более склонны задирать ценники, чем собственники жилья в других локациях", - рассказал эксперт.

Например, средняя цена квартиры бизнес-класса в Тверском и Пресненском районах – 25 и 20,9 млн рублей соответственно. Для сравнения, цена аналогичного жилья в расположенных по соседству районах Беговой или Филевский парк – 17,6 и 17,4 млн рублей. А в Даниловском районе можно приобрести вторичку бизнес-класса и вовсе за 14,3 млн рублей.

Для многих клиентов такая диспропорция становится все более очевидной, что также способствует усилению отток спроса в граничащие с ЦАО районы. В этой ситуации продавцы нехотя вынуждены проявлять некоторую гибкость – в прошлом году стоимость квадратного метра в ЦАО упала на 12-14%, рассказывает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

"Многие продавцы, по-прежнему не готовы продавать ниже цены, которую установили сами и считают адекватной для своего объекта. Такое жилье находится в продаже по несколько лет без перспективы быть реализованным, увеличивая средние сроки экспозиции. Также стоит учесть, что несколько лет назад эти объекты покупались и продавались в долларах – многие собственники отталкиваются именно от валютной стоимости, не делая скидку на то, что со времени покупки курс сильно изменился", - поясняет эксперт.

В тоже время стоит отметить, что с подобными проблемами преимущественно сталкиваются владельцы именно топового жилья – квартир бизнес-класса или элитной недвижимости. Вместе на два этих сегмента приходится около 40% продаж вторичного рынка в ЦАО. Оставшиеся 60% спроса сфокусированы на приобретении жилья комфорт-класса, продавцы которого в меньшей степени сталкиваются с перечисленными выше сложностями.

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