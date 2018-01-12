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СМИ узнали, какое наследство оставил жене и дочери Михаил Державин

12 января 2018 г. 10824
Фото: © Global Look Press

Претендентов на наследство скончавшегося 10 января актера Михаил Державина немного – это его третья жена Роксана Бабаян и дочь от второго брака Мария Буденная.

После актера осталась 35-метровая квартира в Арбатском переулке и загородный дом с участком в селе Мелихово на территории Чеховского района Подмосковья. Квартира оценивается в 22 миллиона рублей, дом – в 10 миллионов, сообщили Дням.ру в агентстве недвижимости, которое занимается продажей квартир в арбатском доме.

Самым любимым местом в загородном доме была 90-метровая гостиная, которую пристраивали отдельно. Сам же дом возводили годами, постепенно.

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