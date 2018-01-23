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Снижение ипотечных ставок подстегнуло спрос на однушки

23 января 2018 г. 1020

Снижение ставок по ипотеке позволило купить квартиру молодым людям без парам и молодым семьям без детей.

Снижение ипотечных ставок в конце 2017 года увеличило спрос на однокомнатные квартиры в Москве, говорится в сообщении компании "Миэль".

В декабре доля проданных однушек в общем объеме квартир достигла 42%, в то время как еще в ноябре показатель равнялся 29%.

Снижение ставок по ипотеке позволило купить квартиру молодым людям без парам и молодым семьям без детей, отмечают аналитики. 

По данным Центробанка, за январь-ноябрь 2017 года банки  выдали ипотеки на 1 триллион 731 миллиард рублей – это на 34% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Объем предоставленных кредитов на 13% превышает показатель рекордного по выдаче ипотеки 2014 года.

Средняя ставка по ипотеке снизилась с 9,95% в октябре до 9,8% в ноябре, вновь обновив исторический минимум.

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