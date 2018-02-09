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Собянин призвал прокуратуру не допустить перевода денег дольщиков за границу

9 февраля 2018 г. 921
Фото: © Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичную прокуратуру обращать особое внимание на компании, работающие со средствами дольщиков.

Он напомнил, что в распоряжении таких застройщиков находятся десятки и сотни миллиардов рублей, и среди добросовестных предпринимателей "есть те, кто не рассчитал свои силы".

"Недобросовестные инвесторы перечисляют деньги дольщиков за границу пытаются перевести стрелки на власть. К таким случаям надо относиться принципиально и жестко", - подчеркнул мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве остается 30 проблемных объектов – это 4% от всех проблемных объектов в России.

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