Собянин призвал прокуратуру не допустить перевода денег дольщиков за границу

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичную прокуратуру обращать особое внимание на компании, работающие со средствами дольщиков.
Он напомнил, что в распоряжении таких застройщиков находятся десятки и сотни миллиардов рублей, и среди добросовестных предпринимателей "есть те, кто не рассчитал свои силы".
"Недобросовестные инвесторы перечисляют деньги дольщиков за границу пытаются перевести стрелки на власть. К таким случаям надо относиться принципиально и жестко", - подчеркнул мэр.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве остается 30 проблемных объектов – это 4% от всех проблемных объектов в России.
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