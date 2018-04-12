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Собянин против массового строительства жилья вдали от МКАД

12 апреля 2018 г. 527
Фото: © shutterstock.com

Мэр Москвы Сергей Собянин выступает против массового строительства жилья на присоединенных территориях вдалеке от МКАД.

"Я  принципиально   считаю,   нам   нельзя   уходить   с   массовым строительством  далеко   от МКАД.   Город  расползается,   коммуникации удлиняются,  эффективность  от  такого   города снижается",  -   сказал мэр в ходе Апрельской научной конференции в Высшей школе экономики.

Собянин добавил, что массовая застройка вдалеке от старых границ Москвы может привести к транспортным и экологическим проблемам, передает "Интерфакс".

Мэр также считает, что резкое падение цен на жилье в столице приведет к массовому притоку населения из других регионов, с которым Москва не сможет справиться. "Стоимость жилья, дефицит сдерживают эти потоки", - пояснил он.

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