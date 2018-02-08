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Собянин рассказал, когда первые переселенцы в рамках реновации получат ордера

8 февраля 2018 г. 1660

Это произойдет в ближайшие дни. Речь идет о домах, которые уже были построены рядом с площадками реновации

Первые переселенцы по программе реновации получат ордера в ближайшие дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на коллегии столичного стройкомплекса.

"В ближайшие дни переселенцы первых домов получат смотровые ордера, их будет немного", - сказал Сергей Собянин. По его словам, речь идет о тех домах, которые уже были построены рядом с площадками реновации. При этом, мы уже запускаем более 200 стартовых площадок, делаем проекты территорий, запускаем комплексные программы освоения под реновацию, отметил мэр.

Программа реновации была принята 1 августа 2017 года, в нее вошло более 5 тысяч домов. Реновация коснется 1 миллиона москвичей. По подсчетам властей, для переселения жильцов пятиэтажек в новые квартиры потребуется построить более 20 миллионов квадратных метров жилья.

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