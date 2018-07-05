Составлен Топ-10 районов в пределах МКАД с самыми дешевыми комнатами

Самые дешевые комнаты в пределах МКАД можно арендовать в районе Капотня (ЮВАО) – средняя стоимость предложения там составляет 13,2 тысячи рублей в месяц. Далее следует Бирюлево на юге Москвы: 13,6 тысячи рублей. На третьем месте по дешевизне – Бирюлево Восточное, где комнату в среднем можно снять за 13,8 тысячи рублей.

За 14 357 рублей сдаются комнаты в Вешняках, за 14 376 – в районе Орехово-Борисово Южное.

На шестом месте район Ивановское со средней стоимостью аренды комнат 14,6 тысячи рублей, далее идет Лианозово со ставкой 14,7 тысячи. Десятку замыкают районы Царицыно, Братеево и Гольяново, где месячная аренда стоит почти одинаково: 14 843 рубля, 14 879 рублей и 14 884 рубля за комнату.

В среднем же комнату у МКАД можно снять за 14,3 тысячи рублей в месяц.

С конца года ставки аренды практически не изменились. Наиболее заметная разница лишь в районе Орехово-Борисово Южное – там цена упала на 1,3%.

На стоимость жилья влияние, в первую очередь, оказывает транспортная доступность. Также на цены влияют экология в районе, состояние жилья и общий социальный климат.