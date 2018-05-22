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Сотрудники Минфина смогут купить квартиры в доме Наркомфина на специальных условиях

22 мая 2018 г. 647
Фото: © Global Look Press

В доме Наркомфина в Москве начались продажи, при этом сотрудники Минфина смогут приобрести квартиры в нем по специальным условиям, сообщил директор компании "Лига прав" (это собственник здания) Гарегин Барсумян.

В доме Наркомфина 46 квартир площадью от 37 до 120 квадратных метров, все квартиры разноплановые, отметил Барсумян. Начальная цена квартиры с полной отделкой составляет около 30 миллионов рублей.

Специальные же условия для сотрудников Министерства финансов собственник здания разработал для сохранения преемственности, пояснил директор компании.

Старые инженерные системы в доме будут демонтированы и заменены новыми. Также появится зарядка для электромобилей и круглосуточный консьерж-сервис, передает "Интерфакс".

Обновленный дом Наркомфина сдадут летом следующего года, объем инвестиций в реставрацию и реконструкцию здания составил 1 миллиард рублей.

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