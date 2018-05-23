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Совет Федераций предложил отложить введение новых требований к застройщикам

23 мая 2018 г. 311
Фото: © shutterstock

Поправки к 214-ФЗ, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года, устанавливают ряд дополнительных требований к компаниям, привлекающим средства дольщиков.  

С интересным предложением выступили сенаторы Андрей Кутепов, Сергей Рябухин и Олег Мельниченко. Они предлагают перенести на полгода срок вступления в силу новых требований к застройщикам, которые привлекают средства дольщиков. Об этом сообщает передает РИА "Новости".

Необходимо напомнить, что поправки к 214-ФЗ, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года, устанавливают ряд дополнительных требований к компаниям, привлекающим средства дольщиков.  Самое главное из них – с 1 июля будет действовать принцип "один застройщик — одно разрешение на строительство". То есть для каждого дома разрешение должно получать отдельное юридическое лицо. Кроме того, устанавливается лимит расходов в 10% на фонд оплаты труда, оплату услуг банка, рекламы и услуг связи. 

Согласно поправкам, нельзя брать кредиты и займы на покупку земли; если же у застройщика есть кредит, то он не сможет привлекать средства дольщиков до момента его погашения.

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