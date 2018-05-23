Совет Федераций предложил отложить введение новых требований к застройщикам

Поправки к 214-ФЗ, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года, устанавливают ряд дополнительных требований к компаниям, привлекающим средства дольщиков.

С интересным предложением выступили сенаторы Андрей Кутепов, Сергей Рябухин и Олег Мельниченко. Они предлагают перенести на полгода срок вступления в силу новых требований к застройщикам, которые привлекают средства дольщиков. Об этом сообщает передает РИА "Новости".

Необходимо напомнить, что поправки к 214-ФЗ, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года, устанавливают ряд дополнительных требований к компаниям, привлекающим средства дольщиков. Самое главное из них – с 1 июля будет действовать принцип "один застройщик — одно разрешение на строительство". То есть для каждого дома разрешение должно получать отдельное юридическое лицо. Кроме того, устанавливается лимит расходов в 10% на фонд оплаты труда, оплату услуг банка, рекламы и услуг связи.

Согласно поправкам, нельзя брать кредиты и займы на покупку земли; если же у застройщика есть кредит, то он не сможет привлекать средства дольщиков до момента его погашения.