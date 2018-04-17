Советский и российский фигурист Александр Жулин решил продать свою квартиру

Советский и российский фигурист, двукратный призеру Зимних Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР Александр Жулин выставил на продажу свою квартиру на Карамышевской набережной.

Известный фигурист и тренер по фигурному катанию Александр Жулин решил продать свою квартиру. Речь идет о жилье, расположенном почти в самом центре столицы Карамышевской набережной. Окна выходят во двор и на набережную Москвы-реки.

Ближайшие станции метро – "Октябрьское поле", "Хорошево", "Полежаевская", благодаря чему до центра города можно добраться всего за несколько минут.

Жилье находится на пятом этаже кирпичного дома, расположенного на охраняемой и огороженной территории. Для жителей комплекса предусмотрена подземная парковка. Д

Общая площадь квартиры составляет 137 кв м., в ней выполнен качественный ремонт в итальянском стиле. В квартире есть отдельная кухня-столовая, гостиная с электрическим камином, 2 спальни, одна из которых со смежной гардеробной, кабинет, 2 ванные и финская сауна.

Брокер продажи - компания Savills.