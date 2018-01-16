Спрос на аренду дешевых квартир в четыре раза выше предложение

Спрос на аренду квартир в Москве, стоимостью до 25 тысяч рублей в месяц, превысил в декабре предложение в 4,35 раза, говорится в сообщении компании "Миэль-Аренда".

При этом в целом спрос на рынке столичной аренды в последний месяц года снизился на 28% по сравнению с ноябрем, предложение же выросло на 9%. При этом разрыв между спросом и предложением оставался довольно значительным - 70%.

Максимальным спросом пользовались квартиры стоимостью от 25 до 40 тысяч рублей, на этот же ценовой сегмент пришелся и максимум предложения, поэтому разрыв здесь составил 1,57 раза.

В среднем, в Москве в декабре 2017 года 76% предложения пришлось на объекты эконом-класса и только 24% – на бизнес-класс и элитные.