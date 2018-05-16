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Спрос на бизнес-класс вырос в семь раз

16 мая 2018 г. 318

Средняя цена приобретаемых квартир в бизнес-классе составляет 14 млн рублей при средней цене кв. м 222 тыс. рублей, в апартаментах — 13 млн рублей  при средней цене 245 тыс. рублей за квадратный метр.

Интересная тенденция наблюдается на российском рынке недвижимости в сегменте бизнес. Дело в том, что спрос на квартиры увеличился здесь за последние года сразу в семь раз.

Как сообщают эксперты агентства недвижимости "Бон Тон", по уровню роста спрос на бизнес-класс сопоставим с комфорт-классом.

И вообще, по итогам двух кварталов, на долю новых проектов бизнес-класса приходится порядка 56% предложения, а на долю комфорт-класса – 32%. Спрос на жилье бизнес-класса за последние  года вырос в 7 раз. При этом рост спроса в бизнес-классе сопоставим с уровнем роста спроса на комфорт-класс. Это говорит о том, что на рынке массового и бизнес-сегментов работает единая потребительская модель. А наличие высоких качественных характеристик в проекте бизнес-класса, которое выражается в более высокой цене, также находит своего потребителя.

За последние три года средняя цена лота в бизнес-классе снизилась на 15% — с 17,7 млн до 14 млн рублей. Так что на сегодняшний день средняя цена приобретаемых квартир в бизнес-классе составляет 14 млн рублей при средней цене кв. м 222 тыс. рублей, в апартаментах — 13 млн рублей  при средней цене 245 тыс. рублей за квадратный метр.

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