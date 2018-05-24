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Спрос на бюджетные апартаменты выше предложения почти в 2 раза

24 мая 2018 г. 258
Фото: © shutterstock.com

Спрос на апартаменты в Москве в первом квартале вырос на 35% по сравнению с показателями годовой давности, подсчитали аналитики "Метриум".

За первые три месяца 2018-го общая площадь апартаментов, приобретенных по договорам долевого участия, достигла 50 тысяч квадратных метров против 37 тысяч годом ранее.  

Спрос вырос на апартаменты всех сегментов, но сильнее всего в комплексах классов бизнес и премиум, где количество заключенных ДДУ выросло за год на 42%. В комфорт-классе рост составил 40%, в элитном – 15%.

При этом спрос часто не совпадает с предложением. Так, в комфорт-классе спрос на апартаменты составляет 43% в общей структуре, однако во всем объеме предложения апартаментов на этот сегмент приходится лишь 25%.

Относительное равновесие наблюдается в бизнес-классе: 52% объектов, представленных на рынке, относятся к этому сегменту и концентрируют почти половину спроса – 46%.

Выросший спрос к апартаментам эксперты объясняют не только доступностью ипотеки, но и заявлениями властей о намерении урегулировать статус данного типа жилья. Однако квартиры на первичном рынке по-прежнему пользуются большим, чем апартаменты, спросом.

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