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Спрос на элитное жилье вырос на треть

11 июля 2018 г. 313

Главные причин этого: выгодные цены, снижение ипотечных ставок и готовность застройщиков предоставлять беспроцентные рассрочки, а также делать скидки.

Аналитики Kalinka Group сообщают, что общее количество сделок на рынке элитной недвижимости по итогам первого полугодия превысило аналогичный показатель первого полугодия 2017 года на 28%. В премиальном сегменте спрос вырос на 44%.

Почему такое произошло? Прежде всего, это выгодные цены, снижение ипотечных ставок и готовность застройщиков предоставлять беспроцентные рассрочки, а также делать скидки. Подобная активность покупателей в этом сегменте наблюдается с середины 2017 года.

При этом количество сделок в наивысшей ценовой категории — сегменте элит- и de luxe — снизилось с 68 в первом полугодии 2017 года до 49 в первом полугодии 2018 года (минус 28%).  В качестве причин снижения отмечаются относительно высокие цены, которые застройщики устанавливают на объекты даже на начальной стадии строительства, а также более длинный период экспозиции таких объектов.

Продажи премиальной недвижимости также стимулировала высокая активность застройщиков. За шесть месяцев 2018 года на рынок вышли семь проектов и новая очередь строительства в выведенном ранее проекте. Совокупный объем нового предложения составил более 600 лотов, что аналогично показателю первого полугодия 2017 года и на 50% больше, чем во втором полугодии прошлого года.

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