ГлавнаяЖильеСпрос на квартиры бизнес-класса вырос в 7 раз за три года

Спрос на квартиры бизнес-класса вырос в 7 раз за три года

10 мая 2018 г. 335
Фото: © shutterstock.com

За последние три года спрос на квартиры в московских новостройках бизнес-класса вырос в семь раз, говорится в сообщении компании "Бон Тон". По уровню роста спрос на бизнес-класс сопоставим с сегментом комфорт.

На долю новых проектов бизнес-класса в настоящее время приходится порядка 56% предложения на рынке новостроек Москвы, в то время как доля комфорт-класса составляет 32%.

Средняя цена квартиры в бизнес-классе за три года снизилась на 15% - с 17,7 миллиона рублей до 14 миллионов. Это, в первую очередь, связано с сокращением средней площади с 77 квадратных метров до 69.  Апартаменты бизнес-класса в среднем продаются за 13 миллионов рублей.

Эксперты также отмечают новые тенденции в бизнес-классе. Так, на сокращение бюджета покупки застройщики отреагировали планировочными решениями: доля нежилого пространства уменьшается, в проектах все чаще встречаются гостиные, объединенные с кухней.

Еще один тренд – рост предложения лотов с отделкой под чистовую или же с полной.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
10 мая 2018 г. 335
Спрос на квартиры бизнес-класса вырос в 7 раз за три года 335
10 мая 2018 г. 1497
Петербургский художник установил памятник противостоянию Роскомнадзора... 1497
10 мая 2018 г. 2181
Баня раздора: дочь Баталова снова будет судиться из-за дачного участка 2181
10 мая 2018 г. 815
Московские промзоны будут застраивать еще 15 лет 815
10 мая 2018 г. 884
Новостройки в Новой Москве продаются в два раза активнее, чем в столиц... 884
10 мая 2018 г. 905
Феликс Блинов, "РВМ Капитал": самое важное для инвестора – прогнозируе... 905
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.