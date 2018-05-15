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Спрос на московские новостройки показал трехкратный рост

15 мая 2018 г. 457

Основным драйвером развития первичного рынка стала дешевеющая ипотека. Только за первые четыре месяца число ипотечных сделок в Москве выросло на 84%

 

Спрос на московские новостройки с начала года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, подсчитали аналитики "Метриум".

По данным компании, число ипотечных сделок на московском рынке с января по апрель выросло на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Быстрее всего развивается сектор новостроек   - плюс 41%.

Согласно данным Россрееста, в апреле в Москве заключили на 19% больше договоров долевого участия (6,1 тыс), чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты не исключают, что активность покупателей в апреле подстегнул резкий обвал рубля по отношению к доллару и евро. Хотя этот фактор не был решающим, говорят они.

Всего, по данным "Метриум",  с начала  года в Москве приобрели порядка 22 тыс. квартир и апартаментов в новостройках, это на 41% больше, чем в тот же период 2017 года.

"По сравнению с январем-апрелем докризисного 2014 года спрос на первичное жилье в Москве вырос в три раза", - говорится в сообщении.

Главным драйвером развития рынка недвижимости остается ипотека.  К началу апреля средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам достигла очередного минимума – 9,54%.

"Если текущие темпы сокращения ипотечных ставок сохранятся, то к концу года рынок жилищного кредитования может вплотную подойти к рубежу 8-9% годовых", - говорит генеральный директор компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Наталья Круглова.

При этом, есть риски, что дальнейшего снижения не будет, отмечает она. На это могут повлиять возможные скачки валютных курсов, из-за которых ЦБ отказался от дальнейшего снижения ключевой ставки. Кроме этого, нет разрядки и в международных делах.

Ранее в Россреестре сообщили, что число ипотечных сделок в Москве по итогам апреля выросло на 78% в годовом выражении.

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