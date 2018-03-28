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Спрос на новостройки увеличился

28 марта 2018 г. 362

Если текущая динамика спроса сохранится, то по итогам года общее число заключенных в столице договоров долевого участия может превысить 60 тысяч единиц.

Стало известно, что февральские продажи квартир в строящихся жилых комплексах Москвы почти в два раза превысили показатели за тот же месяц прошлого года. По итогам последнего месяца зимы они достигли отметки 5600 договоров долевого участия (ДДУ).

Эксперты компании "Метриум" отмечают, что в феврале было заключено больше сделок, чем во все месяцы 2017 года, кроме самых активных – ноября и декабря. Схожую динамику продемонстрировал ипотечный спрос, который увеличился на 82%.

Как поясняет генеральный директор компании "Метриум" Наталья Круглова, начало 2018 года было небывало активным для рынка новостроек Москвы. И если текущая динамика спроса сохранится, то по итогам года общее число заключенных в столице договоров долевого участия может превысить 60 тысяч единиц.

"Рынок по-прежнему поддерживает беспрецедентно низкий уровень ипотечных ставок, а также стартовавшая программа поддержки многодетных семей через субсидирование ипотеки", - резюмирует эксперт.

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