Средняя площадь самых недорогих квартир сократилась на треть за 7 лет

За последние семь лет средний размер проданных квартир стандартного класса сократился на 27,3% - с 66 до 48 квадратных метров, говорится в исследовании ФСК "Лидер".

При этом площади приобретенных лотов сократились во всех сегментах. Так, в жилых комплексах комфорт-класса средняя площадь стала меньше на 16 квадратных метров и составила 55 квадратов. В элитном сегменте приобретаемые площади сократились с 133 до 119 квадратных метров, а в бизнес-классе с 98 до 72 квадратов.

Стали меньше площади и в проданных квартирах в Подмосковье, в среднем метраж в стандартном и комфорт-классе сжался с 55 до 47 квадратов.