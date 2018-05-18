Средняя скидка на подмосковную вторичку составила 7%

Средний размер скидок по проданным квартирам на вторичном рынке жилья Подмосковья составил в апреле 7% - это на 1% больше, чем в марте, говорится в исследовании компании "Миэль".

Объем предложения на вторичке Подмосковья по итогам апреля сократился на 2% и составил 51,8 тысячи квартир. При этом в ближнем поясе предложения стало меньше на 3%, в среднем – больше на 0,6%, а в дальнем – меньше на 3,8%.

В отличие от вторичного рынка Москвы, где спрос заметно оживился, в Подмосковье спрос падает – в апреле Росреестр зарегистрировал на 4% меньше прав на жилые помещения, чем годом ранее.

Несмотря на то, что вторичка в области дешевле, чем в Москве, квартиры там продаются дольше: средний срок экспозиции составляет 158 дней.