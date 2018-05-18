ГлавнаяЖильеСредняя скидка на подмосковную вторичку составила 7%

Средняя скидка на подмосковную вторичку составила 7%

18 мая 2018 г. 160
Фото: © shutterstock.com

Средний размер скидок по проданным квартирам на вторичном рынке жилья Подмосковья составил в апреле 7% - это на 1% больше, чем в марте, говорится в исследовании компании "Миэль".

Объем предложения на вторичке Подмосковья по итогам апреля сократился на 2% и составил 51,8 тысячи квартир. При этом в ближнем поясе предложения стало меньше на 3%, в среднем – больше на 0,6%, а в дальнем – меньше на 3,8%.

В отличие от вторичного рынка Москвы, где спрос заметно оживился, в Подмосковье спрос падает – в апреле Росреестр зарегистрировал на 4% меньше прав на жилые помещения, чем годом ранее.

Несмотря на то, что вторичка в области дешевле, чем в Москве, квартиры там продаются дольше: средний срок экспозиции составляет 158 дней.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
18 мая 2018 г. 160
Средняя скидка на подмосковную вторичку составила 7% 160
18 мая 2018 г. 535
5 "ЖК-старожилов", квартиры в которых не могут продать больше 5 лет 535
18 мая 2018 г. 1007
Новым министром строительства стал Владимир Якушев 1007
18 мая 2018 г. 1749
Антураж - в стиле Оли: новый ресторан Бузовой украсят ее портретами 1749
18 мая 2018 г. 684
Движение по Московским диаметрам запустят в конце 2019 года 684
18 мая 2018 г. 925
Общероссийская реновация будет предполагать не только снос 925
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.