Средняя стоимость квартиры в дальнем Подмосковье составила 2,8 миллиона рублей

Квадратный метр первичного жилья в дальнем Подмосковье (более 30 км от МКАД) стоит в среднем 56 тысяч рублей, подсчитали в ассоциации застройщиков Московской области.

Средняя площадь первичного жилья составляет 49,5 квадратного метра, средняя стоимость квартиры – 2,8 миллиона рублей.

По состоянию на конец 2017 года в дальнем Подмосковье возводят порядка 2,3 миллиона квадратных метров жилья – это примерно 43 тысячи квартир. Больше всего жилья строится в Звенигороде, Солнечногорском и Ногинском районах.

За прошлый год в дальнем Подмосковье зарегистрировали более 5 тысяч договоров долевого участия на жилые помещения площадью около 250 тысяч квадратных метров. Основная часть сделок пришлась на Солнечногорский район и городской округ Звенигород, следом по популярности идут Сергиево-Посадский район и Серпухов.

За минувший год в Подмосковье ввели 5,7 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах.