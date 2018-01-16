Средняя высота домов в России выросла до 16 этажей

Средняя этажность строящихся многоквартирных домов в России выросла на 2,5% - с 15,7 до 16,1 этажа. Об этом говорится в аналитическом обзоре, опубликованном на сайте Единого реестра застройщиков жилья.

Наибольшая доля жилищного строительства по-прежнему приходится на дома высотой 13-17 этажей – они составляют 26,5% от всей площади строящегося жилья в нашей стране.

Выросла доля домов высотностью 18-24 этажа: если в прошлом месяце их было 24,7%, то сейчас 24,9%. При сохранении такой динамики уже через несколько месяцев дома высотой 18-24 этажа станут преобладающими в жилищном строительстве.

Доля высотного строительства – 25 и более этажей – составляет в настоящее время 14,5%, и это рекордный показатель, отмечается в отчете.

Средняя высота домов в столице выросла с 20,9 этажа до 21.