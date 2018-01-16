ГлавнаяЖильеСредняя высота домов в России выросла до 16 этажей

Средняя высота домов в России выросла до 16 этажей

16 января 2018 г. 804

Средняя этажность строящихся многоквартирных домов в России выросла на 2,5% - с 15,7 до 16,1 этажа. Об этом говорится в аналитическом обзоре, опубликованном на сайте Единого реестра застройщиков жилья.

Наибольшая доля жилищного строительства по-прежнему приходится на дома высотой 13-17 этажей – они составляют 26,5% от всей площади строящегося жилья в нашей стране.

Выросла доля домов высотностью 18-24 этажа: если в прошлом месяце их было 24,7%, то сейчас 24,9%. При сохранении такой динамики уже через несколько месяцев дома высотой 18-24 этажа станут преобладающими в жилищном строительстве.

Доля высотного строительства – 25 и более этажей – составляет в настоящее время 14,5%, и это рекордный показатель, отмечается в отчете.

Средняя высота домов в столице выросла с 20,9 этажа до 21.

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
16 января 2018 г. 636
Порочный круг загородного рынка: нет денег, нет выбора, нет продаж 636
16 января 2018 г. 736
Спрос на аренду дешевых квартир в четыре раза выше предложение 736
16 января 2018 г. 659
На Русаковской улице ограничат движение из-за строительства метро 659
16 января 2018 г. 1246
Эксперт: через 30 лет офисы исчезнут 1246
16 января 2018 г. 1406
Ряд московских улиц назвали в честь героев, спортсменов и артистов 1406
16 января 2018 г. 804
Средняя высота домов в России выросла до 16 этажей 804
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.