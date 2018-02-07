Стандартное жилье: дорогая Тула, демократичная Рязань

Наиболее дешевое жилье класса стандарт, среди соседних с Москвой областей, можно найти в Рязани и Смоленске. Самое дорогое – в Туле и Ярославле.

В подавляющем большинстве российских регионов основным форматом недвижимости по-прежнему являются квартиры стандарт-класса. Недорогое жилье остается самым востребованным и покупаемым.

При этом, стоимость бывшего эконом-класса в Москве и регионах разнится почти вдвое. "Вести.Недвижимость" с помощью аналитиков компаний "Инком-Недвижимость", "СтройСпецсервис", "ДнепроСтройГрупп" и "Перспектива" составили рейтинг цен на стандартное жилье в соседних с Москвой областных центрах.





Город: Тула — №1 в рейтинге

Самое дорогое стандартное жилье в Туле. На рынке новостроек средняя сделка составляет 4,3 млн рублей. Вероятно, это связано с высокой степенью развития экономики региона. В городе работает целый ряд крупных промышленных и оборонных предприятий, которые выпускают в том числе высокоточную продукцию. Среднемесячная зарплата в Туле и области за 10 месяцев 2017 года составила 30 652,9 рубля

Стоимость "квадрата" в новостройке: 48,2 тыс. рублей

Город: Ярославль — №2 в рейтинге

Ярославль – один из крупнейших областных центров, расположенных недалеко от Москвы. Население города растет и уже превысило 600 тыс. человек. Неудивительно, что город интересен девелоперам, желающим помочь и заработать на решении квартирного вопроса местных жителей.

Средняя зарплата в Ярославле в 2017 году составила 27 265 рублей.

На рынке новостроек средняя сделка с квартирой стандарт-класса составляет 3,2 млн рублей.

Стоимость "квадрата" в новостройке: 50,1 тыс. рублей





Город: Владимир — №3 в рейтинге

Владимир сложно назвать промышленным центром. Хотя в его окрестностях расположен целый ряд крупных предприятий, ни одно из них не может считаться национальным чемпионом по выпуску той или иной продукции. Впрочем, это не мешает местным ценам на жилье сохраняться на достаточном высоком уровне - на рынке новостроек средняя сделка составляет 3 млн рублей.

Стоимость "квадрата" в новостройке: 49,1 тыс. рублей





Город: Тверь — №4 в рейтинге

Тверь – развитый промышленный город с населением около 420 тыс. человек. В населенном пункте, расположенным почти посередине между Москвой и Санкт-Петербургом проживает около 420 тыс. человек. Средний уровень зарплаты превышает 26 тыс. рублей.

На рынке новостроек средняя сделка составляет 3,1 млн рублей.

Стоимость "квадрата" в новостройке: 48,6 тыс. рублей





Город: Калуга — №5 в рейтинге

Калуга расположена на Среднерусской возвышенности, по обоим берегам Оки. Население города не слишком велико – всего 341 тыс. человек. Значительную часть города составляют здания с высокой исторической значимостью, а число новых проектов достаточно невелико. На рынке новостроек средняя сделка составляет 2,8 млн рублей.

Стоимость "квадрата" в новостройке: 43,8 тыс. рублей





Город: Смоленск — №6 в рейтинге

Городской рельеф изрезан многочисленными оврагами и долинами речек, впадающих в Днепр. Высокие холмы и мысы образуют так называемые горы. Перепад высот достигает 90 метров. Именно по этой причине считается, что город лежит "на семи холмах". На рынке новостроек средняя сделка составляет 2,7 млн рублей, а на вторичном рынке — 2,9 млн рублей.

Стоимость "квадрата" в новостройке: 41,9 тыс. рублей





Город: — Рязань №7 в рейтинге

Рязань является едва ли ни ближайшим расположенным к Москве областным центром. Расстояние от города до столицы – всего 180 км. Многие жители предпочитают работу в Москве, что ограничивает спрос и перспективы строительного рынка региона. В первом полугодии 2017 года средняя зарплата в Рязанской области составила 28 тысяч 446,6 тысячи рублей. На рынке новостроек средняя сделка составляет 2,6 млн рублей.

Стоимость "квадрата" в новостройке: 38,9 тыс. рублей