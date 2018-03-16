Стандартное жилье: Мень рассказал, зачем менять терминологию

Перед властями стоит задача разработать стандарты, которые нельзя будет ухудшить.

Министерство строительства и ЖКХ разрабатывает новые критерии для жилья стандартного класса, рассказал в интервью "Аргументам и фактам" глава ведомства Михаил Мень.

Он отметил, что разница между терминами эконом-класс и стандартное жилье большая. "Некоторые застройщики за термином "эконом-класс" прячут некачественное жилье. Поэтому сегодня мы работаем над стандартами, которые нельзя будет ухудшить", - пояснил министр.

Мень рассказал, что потолки в квартирах по новым стандартам не будут ниже 2,8 метра, кухни и комнаты будут квадратными, а не "прямоугольными пеналами". Входы в подъезд будут вровень с землей, чтобы без проблем могли войти люди с ограниченными возможностями и родители с колясками.

Уже объявлен международный конкурс среди архитекторов, перед которыми стоит задача создать современное жилье. По итогам конкурса Минстрой привлечет застройщиков, готовых возвести дома по готовым проектам-победителям.

"Когда поймем, что это и есть золотой стандарт, начнем проводить большую работу по изменению нормативов", - рассказал Мень.

В январе президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий понятие "жилье эконом-класса".