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Стас Пьеха ради сына взял дом в ипотеку

17 января 2018 г. 2113

Известный исполнитель купил в кредит коттедж для сына

Популярный певец Стас Пьеха признался, что взял ипотеку чтобы приобрести коттедж для своего сына Петра. По словам звезды, он посчитал правильным, чтобы у ребенка было свое жилье за городом.

"Взял ипотеку и приобрел участок с домиком в хорошем поселке в Подмосковье. В данный момент там идет внутренняя отделка", - заявил исполнитель в интервью журналу "Стархит".

По его словам, в последнее время заработки снизились, приходится разумно экономить и обустраивать дом постепенно.

Ребенок появился у певца от брака с моделью и диджеем Натальей Горчаковой.  Впрочем, сейчас пара разошлась.  По словам Пьехи, он содержит ребенка, который после развода остался с мамой и живет в Санкт-Петербурге.

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