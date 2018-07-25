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Статус таунхаусов хотят урегулировать

25 июля 2018 г. 245

Сейчас на малоэтажные здания приходится до половины вводимого в РФ жилья — в 2017 году это 36,4 млн кв. м из общих 79,2 млн кв. м.

Стало известно, что в ближайшее время на рассмотрение Государственной думы планируется внести законопроект, определяющий порядок управления таунхаусами и коттеджными поселками. Как сообщает "Коммерсантъ", документ разработан группой депутатов во главе с единороссом Александром Сидякиным.

Внесение законопроекта обосновано. Ведь в настоящее время Жилищный кодекс не содержит ни определения таунхаусов, ни правил управления ими. А на малоэтажные здания приходится до половины вводимого в РФ жилья — в 2017 году это 36,4 млн кв. м из общих 79,2 млн кв. м.

И теперь для собственников малоэтажек предлагается на выбор три варианта управления общим имуществом: непосредственное управление, ТСЖ или специализированный потребительский кооператив, управляющая организация с лицензией на управление многоквартирными домами.

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