Ставки аренды в Подмосковье начинаются с 15 тысяч

Разница между стоимостью самой дешевой съемной квартирой в Подмосковье и ее аналогом в Москве составляет 5 тысяч рублей.
Самая дешевая квартира в Подмосковье сдается за 15 тысяч рублей в месяц, подсчитали в компании "Миэль-Аренда". За эту сумму сдается однокомнатная квартир во Фрязине.
Площадь однушки – 32 квадратных метра. Жилье сдается с ремонтом, мебелью и техникой.
Самая дешевая квартира в Москве, между тем, сдается за 20 тысяч рублей. Это также 32-метровая однушка, которую сдают на полгода.
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