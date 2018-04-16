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Сто самых дорогих домов Подмосковья стоят 2,5 миллиарда долларов

16 апреля 2018 г. 536
Фото: © shutterstock.com

Совокупная стоимость ста самых дорогих домов в Подмосковье составила 2,48 миллиарда долларов, подсчитали аналитики компании Savills.

В рейтинг вошли как первичные, так и вторичные предложения. Средняя стоимость дома из первой сотни составила 24,8 миллиона долларов – показатель за несколько месяцев снизился на 3,3%.

Самый дешевый дом из первой сотни продается за 11,6 миллиона долларов, самый дорогой – за 100 миллионов.

Традиционно большинство домов – 61% - располагается на Рублево-Успенском шоссе, вторым по популярности направлением стала Новая Рига.

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