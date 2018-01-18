Сто самых дорогих квартир Москвы стоят 44 миллиарда

Стоимость ста самых дорогих квартир Москвы составляет почти 755 миллионов долларов или же 43,7 миллиарда рублей, подсчитали аналитики компании Savills в России.

Самое дорогое предложение – 600-метровый пентхаус недалеко от Патриарших прудов – стоит 30 миллионов долларов. Самое дешевое из первой сотни оценивается в 2,62 миллиона долларов – это квартира в Хамовниках площадью 89 квадратных метров.

В свою очередь, в компании Kalinka Group подсчитали, что пять самых дорогих лотов, проданных в 2017 году, стоят 4,35 миллиарда рублей. Все сделки, которые попали в рейтинг, были заключены во второй половине года.