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Сто самых дорогих квартир Москвы стоят 44 миллиарда

18 января 2018 г. 479
Фото: © shutterstock.com

Аналитики подсчитали стоимость ста самых дорогих квартир Москвы.

Стоимость ста самых дорогих квартир Москвы составляет почти 755 миллионов долларов или же 43,7 миллиарда рублей, подсчитали аналитики компании  Savills в России.

Самое дорогое предложение – 600-метровый пентхаус недалеко от Патриарших прудов – стоит 30 миллионов долларов. Самое дешевое из первой сотни оценивается в 2,62 миллиона долларов – это квартира в Хамовниках площадью 89 квадратных метров.

В свою очередь, в компании Kalinka Group подсчитали, что пять самых дорогих лотов, проданных в 2017 году, стоят 4,35 миллиарда рублей. Все сделки, которые попали в рейтинг, были заключены во второй половине года.

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