Стоимость подмосковных дач за последний год упала на 40%

В прошлом году стоимость подмосковных дач упала на 40%. Сейчас средняя стоимость дачи, расположенной недалеко от столицы, составляет 5,2 млн рублей, рассчитали эксперты "Инком-Недвижимость".

Всего по данным риелторского агентства, на вторичном загородном рынке жилья столичного региона, на продажу выставлено 79 461 объект. Это на 6% меньше объема предложения за прошлый год.

Самый популярный лот, выставляемый на продажу – коттеджи. На этот тип недвижимости пришлось 44% предложения. Четверть ассортимента представляют дачи, 2% - блокированные дома – таунхаусы и дуплексы. Средняя площадь выставленного на продажу коттеджа равна 244 кв. м, дачи – 132 кв. м, блокированного дома – 214 кв. м,

Также 29% в структуре предложения занимают земельные участки. Средняя площадь такого лота – 12 соток.

Больше всего лотов расположено на Белорусском направлении (16%), а также Киевском (12%), Рижском (12%) и Ленинградском (10%).